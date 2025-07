CIV | Misano 2, Supersport Gara 2: assolo di Mantovani

Nessuno riesce nemmeno ad impensierire Andrea Mantovani a Misano. Le vittorie in MotoE hanno rinvigorito il ferrarese, capace di prendersi anche la seconda manche del CIV Supersport davanti a Luca Ottaviani e Mattia Rato.

Mantovani impenna sugli avversari

Una Supersport così certa nel proprio risultato non la si vedeva da un po'. Andrea Mantovani ha servito una doppietta che non ha lasciato alcuno spiraglio di discussione agli avversari. Manto, assente a Vallelunga per la concomitanza con la MotoE, è ripartito a mille sulla Ducati saggiamente preparata da Scuderia d'Ettore. Così come in Gara 1, il #54 ha salutato la compagnia nelle primissime fasi, lasciando agli avversari solamente la lotta per la seconda posizione. Il vantaggio è stato tale da permettere a Mantovani una lunga impennata sul rettilineo finale. Due vittorie importanti per il morale del ducatista, dato che la lotta al titolo rimane cosa a due.

Ottaviani vs. Artigas si decide all'ultima curva

La battaglia “degli altri” ha visto Luca Ottaviani prendersi la seconda posizione e la leadership nella classifica tricolore. Il pilota Extreme Racing Service si è sudato per tutta la gara la piazza d'onore con il suo diretto rivale Xavier Artigas. I due hanno fatto divertire il pubblico accorso al Misano World Circuit con una battaglia cruda e senza esclusione di colpi. Il conflitto si è concluso solamente alla Misano 2 dell'ultimo giro: Ottaviani è entrato deciso sul rivale di Kawasaki, rischiando non poco. Costringendo Artigas leggermente largo, Ottaviani ha involontariamente lasciato lo spazio all'incrocio di Mattia Rato. Il ducatista accasato a Mesaroli Racing in questa stagione, ha conquistato un altro podio dopo la “doppietta” di Vallelunga, confermando un grande stato di forma nonché di crescita costante.

Artigas ha così perso il podio di soli 22 millesimi sotto la bandiera a scacchi e dovrà così togliere la tabella tricolore dalla sua Ninja 636. Il quarto posto lo mette di un singolo punto dietro a Ottaviani. Ad Imola la tensione sarà palpabile. Miquel Pons ha chiuso la corsa in 5ª posizione nonostante un piccolo contatto con Ottaviani davanti a Matteo Patacca, finalmente in maniera costante tra i primi della classe. Settima posizione per Emanuele Pusceddu, che chiude leggermente più staccato rispetto al gruppo che si è giocato il podio. Federico Fuligni, Filippo Bianchi e Biagio Miceli chiudono la top 10.

CIV | Misano 2: i risultati di Gara 2

Da Misano - Valentino Aggio

