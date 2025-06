GTWC Europe | Mercedes vince finalmente la 3h Monza

Matteo Cairoli/Maro Engel/Lucas Auer regalano a Mercedes la prima gioia nella 3h di Monza, secondo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. L'equipaggio di Winward Racing Team MANN-Filter non sbaglia in Italia chiudendo davanti alla McLaren #59 Garage 59 ed all'Aston Martin #7 Comtoyou Racing.

Mercedes parte forte, strategia protagonista

Mercedes ha controllato la prima ora della 3h Monza con GetSpeed e Winward Team MANN-Filter. Jules Gounon #17 ha controllato Maro Engel #48 e la McLaren 720S GT3 EVO #58 di Dean Macdonald (Gold Cup).

Tutti hanno deciso di fermarsi in occasione del primo FCY a pochi minuti dalla partenza per ‘smarcare’ la prima sosta obbligatoria. La bandiera gialla, scattata per un contatto a Lesmo 1 tra Nordique Mercedes #611 (Gold Cup) e Rutronik Racing Porsche #96, non ha modificato le carte in tavola, Mercedes ha tenuto saldamente il primato nella graduatoria overall.

#48 passa in vetta

La seconda ora è stata segnata da un FCY per un danno alla McLaren #111 CSA Racing (Gold Cup) dopo un contatto con l'Aston Martin #33 Max Verstappen.com Racing (Gold Cup) ed una foratura per la Ford Mustang GT3 #64 HRT.

Tutti si sono fermati ai box per la seconda sosta della 3h Monza 2025, Matteo Cairoli ha ottenuto il primato con la Mercedes #48 davanti all'Aston #7 di Matteo Sorensen ed all'AMG GT3 #17 Getspeed di Fabian Schiller.

Passerella finale per ‘Mamba’

Gli ultimi minuti sono stati una vera e propria passerella per ‘Mamba’, il soprannome con cui viene indicata la Mercedes PRO di Winward Racing. Lucas Auer ha gestito la situazione approfittando anche del ritiro della Mercedes #17 per un cedimento all'anteriore sinistra poco dopo la terza sosta obbligatoria.

Auer/Cairoli/Engel precedono all'arrivo Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe (Garage 59 McLaren #59) ed a Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen (Comtoyou Aston Martin #7) al termine di un evento che a più riprese è stato interrotto da vari Full Course Yellow.

Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann/Ben Tuck (AlManar Racing by WRT BMW #777) firmano il quarto posto finale imponendosi con margine sui rivali in Gold Cup. La compagine belga si è imposta sull'Aston Martin #33 Max Verstappen.com Racing di Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham e l’Audi #88 Tresor Attempto Racing di Riccardo Cazzaniga/Leonardo Moncini/Sebastian Ogaard.

L'equipaggio ha tenuto testa alle line-up PRO WRT BMW #32, Schumacher CLRT Porsche #22, Walkenhorst Motorsport Aston Martin #34 e la BMW M4 GT3 EVO #42 Century Motorsport che ha meritatamente ottenuto il successo in Silver Cup con Jarrod Waberski/ William Moore/Mex Jansen.

La compagine britannica si imposta nei confronti Gustav Bergstrom/Etienne Cheli/Gilles Stadsbader/Pierre-Louis Chovet (WRT BMW #30), il sorpasso è arrivato solamente nei minuti conclusivi. Il podio di classe è stato ottenuto dall’Audi #99 Tresor Attempto Racing di Alex Aka/Alberto Di Folco/Ezequiel Perez Companc in Silver Cup.

Porsche ottiene, invece, il primato in Bronze Cup festeggiando con Morris Schuring/Loek Hartog/Antares Au. Gli uomini di Rutronik Racing hanno avuto la meglio nei confronti di Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst (Winward Racing Mercedes #81) e Guilherme Oliveira/ Miguel Ramos/Thomas Fleming (Garage 59 McLaren #188)

Prossimo round a Spa-Francorchamps per la leggendaria ed unica 24h.

Luca Pellegrini - Da Monza