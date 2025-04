TCR Italy | Alessi il più veloce nei test di Misano

Quello di aprile è stato un mese ricco di annunci e di novità per quanto riguarda il TCR Italy, il campionato per touring car che partirà la prossima settimana al Misano World Circuit – Marco Simoncelli. La griglia di piloti e team, sempre più in definizione, ha già potuto percorrere i suoi primi giri al tracciato romagnolo in occasione della giornata Kateyama Test Days del 22 aprile, in cui le vetture TCR hanno condiviso la pista con le Wolf GB08 del Campionato Italiano Sport Prototipi, anch’esso in partenza il prossimo weekend a Misano.

TCR Italy: fra il test di Misano e gli ultimi annunci

Il più veloce nella giornata dei test con un 1:39.996 è stato Pietro Alessi, pilota umbro che ha recentemente annunciato la sua partecipazione al campionato 2025 con l’Audi RS3 LMS di BF Motorsport. Il classe 2005 di Gubbio ha debuttato nel TCR Italy la scorsa stagione, conquistando due quarti posti nel round inaugurale DSG a Misano con RC Motorsport per poi passare al Sequenziale con il team cesenate di Imerio ed Eric Brigliadori dal terzo round del Mugello, ottenendo nell’occasione un sesto posto in gara 2.

Per Alessi, l’obiettivo sarà quello di migliorare i risultati del 2024 sfruttando l’esperienza acquisita con la categoria e con il team:

L'anno scorso mi ero presentato al via del campionato senza una adeguata preparazione, ora invece conosco sia la squadra, con la quale si è instaurato un rapporto familiare, sia la macchina. L'Audi RS3 risponde bene e nello shakedown ci ha fornito risultati soddisfacenti. Spero di avere miglior sorte rispetto all'anno scorso, quando sono stato in diverse circostanze bersagliato dalla sfortuna.

Dietro al giovane umbro troviamo Michele Imberti in seconda posizione (1:40.110) con la Hyundai Elantra N del Team Kombat. Il bergamasco classe 1997 ritornerà dunque sulla vettura con cui ha conquistato l’anno scorso il sesto posto assoluto in campionato con due podi a Misano e Pergusa (entrambi in gara 2). Per Imberti, alla sua sesta stagione nel TCR Italy e con due vittorie di gara nel palmares, l’obiettivo è quello di combattere per il titolo nonostante parta svantaggiato rispetto alle altre squadre:

Altri team più strutturati possono girare e sviluppare la macchina durante la stagione mentre io non sono più salito in auto da quando è finito il Tricolore 2024 a Monza. L'ambizione è quella di vincere il campionato, ma so che sarà durissima. So che tra gli iscritti c'è anche il campione uscente, Nick Taylor (PMA Motorsport), ma ovviamente si parte sempre per fare il meglio.

A seguire troviamo altre due Hyundai schierate da BRC Racing Team (1:40.199) e da Trico WRT (1:40.504), con quest’ultima che è stata guidata da Davide Reduzzi. Quinto tempo invece per Matteo Poloni (1:40.523) sull’Audi RS3 LMS del suo team Gear Works, in pista anche i già annunciati Jacopo Cimenes sulla Honda di MM Motorsport, Filippo Maria Zanin (Audi) e Tommaso Fossati (Cupra) per Fox Racing Team. Il tutto mentre Aikoa Racing mette a segno il colpo Nicola Baldan: il vice-campione, dopo lo sfortunato finale della passata stagione, ritenterà l’assalto al titolo con l’Audi RS3 LMS del team veneto, affiancando il suo “allievo” Filippo Barberi (vincitore di una gara all’Estoril nel TCR Spain) e il debuttante Francesco Cardone.

DSG: Roccadelli ci riprova, Sandrucci si reinventa

Credits: ACI Sport

A tali movimenti si aggiungono anche quelli della categoria DSG dove, alla giornata di test, sono scesi in pista tra i piloti anche Matteo Roccadelli, che ha chiuso lo scorso campionato al terzo posto e che punterà al titolo con la Cupra Leon TCR DSG del team RPM Performance Motorsport. Per il giovane piemontese, nonostante una giornata segnata da un paio di problemi alla sua vettura, l’obiettivo da perseguire per la stagione imminente è chiaro:

Penso chiaramente al titolo, anche se il test a Misano Adriatico mi ha un po' demoralizzato per via dei problemi che mi hanno costretto ha costretto a restare ai box per quasi l'intera durata di due sessioni. I rivali più accreditati? Difficile dirlo perché a Misano c'era solo una parte dello schieramento DSG, per quel che mi riguarda sarà determinante essere più costante di un anno fa e non accusare problemi.

Grande attenzione anche su Gustavo Sandrucci: il veterano viterbese, sei volte campione a livello nazionale e in pista a Misano con un’Audi RS3 TCR DSG, quest’anno avrà il ruolo inedito del team manager (insieme forse a quello di pilota) della Casals Motorsport, un’azienda creata da lui stesso insieme all’amico Giulio Cappello. Come lui ci sarà anche Giorgio Fantilli, classe 1960 che quest’anno festeggerà a Vallelunga il traguardo delle 500 gare Turismo con una Cupra Leon gestita dal proprio team, il Team Autoparking Carpegna.

In settimana poi, sono arrivati anche i seguenti annunci: Sebastian Gavazza, 18enne milanese, debutterà con l’Audi RS3 LMS di Camals Motorsport mentre il pugliese Paolo Maria Silvestrini, dopo aver vinto una gara a Pergusa e aver chiuso quinto lo scorso campionato, è stato confermato da Progetto E20 Motorsport-Brothers in Arms che passerà alla Cupra per il 2025. Tuttavia il riferimento rimarrà sempre la Aikoa Racing che, dopo aver vinto nel 2024 il Tricolore DSG con Luca Franca, per il 2025 punterà sulla coppia composta da Andrea Palazzo e Giacomo Prandelli sulle due Audi RS3 LMS della scuderia veneta.

Manca sempre meno dunque all’apertura della stagione del TCR Italy 2025: dopo la giornata di test, il Misano World Circuit ospiterà anche la prima tappa del nuovo campionato in programma dal 2 al 4 maggio nel primo ACI Racing Weekend dell’anno.

Andrea Mattavelli