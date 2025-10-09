IMSA | 45 auto e cinque costruttori in GTP per il 2026

IMSA ha confermato a Road Atlanta in occasione della Motul Petit Le Mans l'entry list provvisoria dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Cinque costruttori restano presenti nella serie, Porsche si prepara per battagliare contro Aston Martin, Acura, BMW e Cadillac.

Credits: Courtesy to IMSA

GTP: Porsche c'è, Lamborghini assente

Come da copione, Lamborghini non sarà della partita dopo due anni di presenza. C'è invece Porsche Penske Motorsport che nella giornata di martedì ha confermato l'impegno in IMSA WTSC e non nel FIA World Endurance Championship.

WRT gestirà le due BMW al posto di RLL che potrebbe tornare con una GT nel corso dell'anno. Shank Racing resta il riferimento di Acura, mentre Cadillac avrà due unità per Wayne Taylor Racing ed una per Whelen Engineering (Action Express).

Tutte sono LMDh ad eccezione dell'Aston Martin THOR con il proprio prototipo. Il costruttore britannico continuerà a militare parallelamente con due vetture nel FIA WEC.

Non ci sarà la Porsche privata di Proton Competition, squadra che ha disertato anche gli ultimi atti della stagione corrente. L'unica 963 privata presente resta la #85 JDC-Miller Motorsport.

Credits: Courtesy to IMSA

LMP2: nuovi protagonisti si aggiungono alla lista

Intersport Racing e Team Tonis entrano in LMP2 al posto di AF Corse e Riley in LMP2, l'ultima squadra citata sarà presente in GTD con una Ford Mustang GT3.

Ingresso anche per Jon Field con HMD Intersport Racing e per Byran Herta che debutta in LMP2 insieme a PR1/Mathiasen Motorsport. La storica squadra legata a Hyundai Motorsport per l'IMSA Michelin Pilot Challenge si prepara per il futuro disputando la prima stagione completa in IMSA WTSC.

United Autosports (x2), Era Motorsport, Tower Motorsport e Pratt Miller Motorsport oltre a TDS Racing, CrowdStrike Racing by APR ed AO Racing confermano invece l'impegno in IMSA WTSC come nel 2025

Credits: Courtesy to IMSA

Risi e Triarsi in Endurance Cup, c'è anche Manthey in GTD PRO!

Ritorno per Risi Competizione e debutto in GTD PRO per Triarsi Competizione nell'Endurance Cup dell'IMSA WTSC. Esce di scena invece la Ferrari 296 GT3 #81 DragonSpeed, in azione in GTD l'anno prossimo.

La squadra americana è pronta questo fine settimana per contendersi il titolo con Albert Costa contro la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #3 Pratt Miller Motorsport di Alexander Sims/Antonio Garcia.

Due Chevy ufficiali tornano in azione oltre alle due Ford Mustang GT3, alla Lamborghini #9 Pfaff Motorsport, alla Lexus #14 Vasser Sullivan ed alla Porsche #77 AO Racing (Rexy).

Una sola unità per Paul Miller Racing e non due come accaduto quest'anno. Da segnalare invece l'ingresso in GTD PRO per l'Endurance Cup della Porsche #911 di Manthey Racing, in azione anche in GTD parallelamente con Ryan Hardwick.

Extra per l'Endurance Cup (MEC) anche 75 Express Racing che negli ultimi anni ha sempre portato in alcuni selezionati round una Mercedes AMG GT3 EVO. Il costruttore citato resta principalmente coinvolto in GTD.

Credits: Michelin Racing USA

IMSA 2026: 14 unità in GTD

AWA Corvetet, Vasser Sullivan Lexus, Heart of Racing Aston Martin, DXDT Racing Corvette, Winward Racing, Gradient Racing, Wayne Taylor Racing, Conquest Racing, Inception Racing, Turner Motorsport e Wright Motorsport sono le squadre presenti in IMSA WTSC quest'anno che torneranno nel 2026.

Le news arrivano principalmente dall'Endurance Cup oltre a Lone Star Racing, Triarsi Competizione, Manthey ed AF Corse. Ingresso per RS1, in azione nell'IMSA Michelin Pilot Challenge e SRO America negli ultimi anni. Purtroppo mancano invece Forte Racing e Cetilar Racing.

Entry list IMSA WTSC 2026

** Endurance Cup (Rolex 24 Daytona/12h Sebring/6h Watkins Glen/6h Road America/Petit Le Mans)



#6 Porsche Penske Motorsport

#7 Porsche Penske Motorsport

#10 Cadillac Wayne Taylor Racing

#23 Aston Martin Heart of Racing Team

#24 BMW M Team WRT

#25 BMW M Team WRT

#31 Action Express Racing

#40 Cadillac Wayne Taylor Racing

#60 Acura Meyer Shank Racing

#85 JDC-Miller Motorsports

#93 Acura Meyer Shank Racing

LMP2

#2 United Autosports

#04 CrowdStrike Racing by APR

#8 Tower Motorsports

#11 TDS Racing

#18 Era Motorsport

#22 United Autosports

#37 Intersport Racing

#43 Inter Europol Competition

#52 Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen Motorsport

#63 Team Tonis

#73 Pratt Miller Motorsports

#99 AO Racing

GTD PRO

#1 Paul Miller Racing

#3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports

#4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports

#9 Pfaff Motorsports

#14 Vasser Sullivan Racing

#033 Triarsi Competizione - Endurance Cup

#62 Risi Competizione - Endurance Cup

#64 Ford Multimatic Motorsports

#65 Ford Multimatic Motorsports

#75 75 Express (Endurance Cup)

#77 AO Racing

#911 Manthey Racing - Endurance Cup

GTD

#12 Vasser Sullivan Racing

#13 AWA

#16 Riley

#19 Van der Steur Racing

#21 AF Corse - Endurance Cup

#023 Triarsi Competizione - Endurance Cup

27 Heart of Racing Team

#34 Conquest Racing

#36 DXDT Racing

#45 Wayne Taylor Racing

#57 Winward Racing

#66 Gradient Racing

#70 Inception Racing

#80 Lone Star Racing - Endurance Cup

#81 DragonSpeed

#83 RS1 - Endurance Cup

#96 Turner Motorsport

#120 Wright Motorsports

#912 Manthey Racing - Endurance Cup



Luca Pellegrini