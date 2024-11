Il campionato di MotoGP si sta avvicinando al suo round conclusivo, con l'ultimo appuntamento a Barcellona dal 15 al 17 novembre e in questa occasione si assegnerà il titolo di campione del mondo, che come molte volte in passato è stato portato all'ultima gara. Vediamo quali sono stati i piloti ad averlo fatto.

Francesco Bagnaia campione nel 2022 e 2023

Caso più recente è proprio quello della stagione 2023, quando Francesco Bagnaia è riuscito a mettere entrambe le mani sul trofeo di campione solo in occasione del Gran Premio di Valencia. In quell'occasione il pilota Ducati Lenovo si presentava alla vigilia della corsa con 21 punti di vantaggio, che si sono rivelati cruciali vista la vittoria di Jorge Martín nella Gara Sprint. Fondamentale anche la caduta di quest'ultimo nel corso della corsa della Domenica in un contatto con Marc Márquez, che ha permesso a Bagnaia di laurearsi una seconda volta campione.

Situazione analoga anche nel corso del 2022, quando a contendersi il titolo mondiale fino all'ultima gara sono stati Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo: il francese è riuscito a portare al Gran Premio di Valencia un distacco dal leader della classifica di 23 punti, che non è riuscito a colmare nonostante il quarto posto al traguardo, consegnando a Bagnaia il primo titolo mondiale MotoGP della sua carriera.

Credits: MotoGP

Titoli assegnati ben prima della fine della stagione invece nel caso del 2021, con la vittoria di Fabio Quartararo nel Gran Premio dell'Emilia-Romagna, nel 2020, quando il titolo è stato vinto da Joan Mir a una gara dalla fine e nel biennio 2019-2018, quando Marc Márquez si è laureato campione rispettivamente a quattro e a tre gare dalla fine.

Marc Márquez campione all'ultimo nel 2017 e nel 2013

Vittoria assegnata all'ultima gara invece nel 2017, quando il duello Dovizioso-Márquez si è chiuso a Valencia, quando il pilota spagnolo si è laureato per la sesta volta campione del mondo della classe MotoGP a seguito della caduta a 5 giri dalla fine del diretto avversario.

Niente lotta fino all'ultimo nel caso del 2016, con Márquez che ha chiuso matematicamente i giochi ben prima della fine della stagione e titolo conquistato già nel Gran Premio del Giappone 2014 per Marc Márquez, che invece nel 2013 - nel suo anno da debuttante - è riuscito a vincere sul territorio spagnolo nel corso dell'ultima gara stagionale, arrivando terzo sul podio alle spalle di Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa nel Gran Premio di Valencia.

Credits: Honda Racing Corporation

Titolo assegnato a Valencia per Jorge Lorenzo nel 2015

Battaglia molto serrata invece nel caso del 2015, quando all'ultimo appuntamento stagionale si sono presentati a sette punti di distanza Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Battaglia storica tra i due, accompagnati da Marc Márquez, che si è chiusa con il titolo assegnato al #99, con non poche polemiche e a seguito della vittoria di Lorenzo su Márquez e Dani Pedrosa.

Mondiali decisi prima della fine invece nel caso del 2012, con la vittoria di Jorge Lorenzo in Australia, del 2011 con Casey Stoner vincitore sul suolo australiano e anche del 2010, con la vittoria al Gran Premio della Malesia per Jorge Lorenzo.

Credits: FIM

Ultimo scontro Bagnaia - Martín a Barcellona

Come detto non è un'anomalia che la lotta al titolo si protragga fino all'ultima gara disponibile, soprattutto se la competizione è accesa come quest'anno.

L'ultimo scontro tra Francesco Bagnaia e Jorge Martín avrà come teatro il circuito di Barcellona-Catalogna, in un round del campionato MotoGP particolarmente sentito, visto che si correrà sotto lo slogan di #SolidarityGP in onore delle vittime delle alluvioni della regione di Valencia.

Il pilota spagnolo di casa Ducati Prima Pramac potrà aggiudicarsi il titolo in questa occasione nel corso della Gara Sprint se:

Martin vince la Gara Sprint

Martin arriva secondo e Bagnaia non vince

Martin arriva terzo e Bagnaia quinto o peggio

Martin arriva quarto e Bagnaia sesto o peggio

Martin arriva quinto e Bagnaia settimo o peggio

Martin arriva sesto e Bagnaia ottavo o peggio

Martin arriva settimo e Bagnaia nono o peggio

Martin arriva ottavo e Bagnaia decimo o peggio

Valentina Bossi