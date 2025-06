Moto3 | GP Aragón, Qualifiche: Rueda imprendibile, Lunetta 2°

Nel caldo pomeriggio spagnolo è José Antonio Rueda a conquistare la pole position del GP di Aragón. Alle sue spalle, in seconda posizione un fantastico Luca Lunetta. A completare la prima fila di partenza della Moto3 è Máximo Quiles, per la seconda volta in carriera in prima fila.

Rueda viaggia da solo, Ángel Piqueras in difficoltà

José Antonio Rueda non ha rivali al MotorLand. Con un tempo di 1:56.361 conquista la prima casella in griglia di partenza per la gara di domani. Lo spagnolo del team KTM Ajo all'ultimo tentativo mette a punto un giro veloce a dir poco perfetto, senza usufruire della scia. Ad affiancarlo in prima fila Luca Lunetta, veloce in tutta la sessione, perde la pole position per soli 26 millesimi. Comunque una buona posizione di partenza in vista della gara di domani. A chiudere la prima è il rookie Máximo Quiles. Alla sua quarta qualifica nel mondiale, conquista per la seconda volta la prima fila nonostante sia partito dal Q1.

Quarto Álvaro Carpe, che prova a sfruttare la scia del compagno di squadra, Rueda, ma non gli basta per conquistare la prima fila. Al suo fianco, in seconda fila Taiyo Furusato che dopo il passaggio in Q2 conquista una buona quinta posizione. Ángel Piqueras, secondo nel mondiale, chiude solo in decima posizione. Lo spagnolo è quindi chiamato domani alla rimonta. Solo sedicesimo Nicola Carraro.

Grande difficoltà per gli italiani

Cade nei primi minuti del Q2, David Muñoz. Lo spagnolo ha sofferto un highside pericoloso nel corso del primo giro lanciato della sessione. Il pilota Intact GP, è poi ripartito, portando a termine un altro giro lanciato che gli vale la nona posizione. In difficoltà anche Adrián Fernández caduto poco dopo Muñoz. La caduta purtroppo mette fine alla qualifica del pilota Leopard Racing che partirà domani dalla diciottesima casella in griglia. Brutta caduta anche per David Almansa, nell'ultimo tentativo lanciato lo spagnolo scivola. Un duro colpo per il pilota Leopard Racing che poi si rialza. Scatterà domani dalla settima posizione.

Non è stata una sessione di qualifica facile per gli italiani. Nessun pilota del tricolore che passava dal Q1 è riuscito a qualificarsi per il Q2. Dennis Foggia è stato beffato negli ultimi secondi della qualifica da Taiyo Furusato. Escluso anche Stefano Nepa che nel primo tentativo era riuscito a mettersi in testa, grazie alla scia di Dennis Foggia. Ma ha poi chiuso alle spalle del pilota Aspar Team. Dietro di loro, il rookie Guido Pini. Il pilota Intact GP si è dimostrato veloce, ma non è riuscito a mettere a segno un giro veloce. Più in difficoltà Riccardo Rossi che non si è mai reso pericoloso.

Moto3 | GP Aragón: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea