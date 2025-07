FIA F3 | Silverstone, Nikola Tsolov conquista la seconda pole consecutiva

Nikola Tsolov conquista la pole position nelle qualifiche di Silverstone, valevoli per il settimo appuntamento stagionale FIA F3. Seconda piazza per Ugo Ugochukwu (Prema Racing), mentre il leader della classifica Rafael Camara (Trident) termina in terza posizione. Il pilota del team Campos ottiene così la prima posizione per la Feature Race di domenica, mentre a partire in prima posizione nella Sprint Race di domani sarà Tasanapol Inthraphuvasak (Campos Racing), grazie all'inversione della griglia.

Tsolov accorcia in classifica, Camara marca gli avversari

Ad ottenere la pole position nel weekend di F3 a Silverstone è Nikola Tsolov. Il pilota del team Campos reagisce nel migliore dei modi alla squalifica rimediata nello scorso fine settimana in Austria, e si rimette in corsa per il titolo. Secondo posto per il pilota Prema Ugo Ugochukwu, che negli ultimi appuntamenti del campionato sembra aver trovato la giusta performance. Terza piazza per il leader di classifica Rafael Camara, a cui non riesce l'impresa di agguantare pole position, ma che marca da vicino gli avversari.

Quarta posizione per Mari Boya (Campos Racing), davanti a Tim Tramnitz (MP Motorsport) in quinta e Charlie Wurz (Trident) in sesta. Settima piazza per Martinius Stenshorne (Hitech), seguito da Laurens Van Hoepen (ART Gran Prix) in ottava e Teophile Nael (VAR) in nona posizione. Chiude la top ten il pilota Prema Noel Leon. Per la gara di domani partirà dalla prima casella Tasanapol Inthraphuvasak (Campos Racing), beneficiando dell'inversione di griglia dei primi dodici.

Italiani ancora in fondo alla classifica

Qualifica ancora da dimenticare per gli italiani. Luca Badoer (Prema Racing) è il meglio posizionato in sedicesima posizione, mentre Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil) e Nicola Marinangeli (AIX Racing) si trovano rispettivamente in ventisettesima e ventinovesima posizione.

Appuntamento a domani per la Sprint Race alle ore 10.10, mentre la Feature Race si svolgerà domenica alle 10.30, con Rafael Camara che deve cercare di mantenere la leadership della classifica e difendersi da un Nikola Tsolov in grande forma.

Credits: FIA.com

Federica Passoni