Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 23/24 agosto
Un weekend ricco di emozioni ti attende
Protagonista assoluto l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship al VIRginia International Raceway, in pista anche l'IMSA Michelin Pilot Challenge. Spazio invece a Spa-Francorchamps all'European Le Mans Series con il quarto round da non perdere.
NB: Le gare del DTM al Sachsenring per l'Italia verranno proposte su DAZN, le qualifiche invece sono visibili anche sul canale YouTube del DTM
Le dirette di sabato 23 agosto
11.20 | Michelin Le Mans Cup - Spa qualifiche
12.25 | European Le Mans Series - 4h Spa qualifiche
15.35 | Michelin Le Mans Cup - Spa
16.55 | British GT Championship -Brands Hatch qualifiche
20.15 | IMSA Michelin Pilot Challenge - VIR gara
22.50 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - VIR qualifiche
Le dirette di domenica 24 agosto
11.30 | European Le Mans Series - 4h Spa qualifiche
14.00 | British GT Championship - Brands Hatch gara
20.00 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - VIR gara