Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 23/24 agosto

Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship al VIRginia International Raceway, in pista anche l'IMSA Michelin Pilot Challenge. Spazio invece a Spa-Francorchamps all'European Le Mans Series con il quarto round da non perdere.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

NB: Le gare del DTM al Sachsenring per l'Italia verranno proposte su DAZN, le qualifiche invece sono visibili anche sul canale YouTube del DTM

Le dirette di sabato 23 agosto

11.20 | Michelin Le Mans Cup - Spa qualifiche

12.25 | European Le Mans Series - 4h Spa qualifiche

15.35 | Michelin Le Mans Cup - Spa

16.55 | British GT Championship  -Brands Hatch qualifiche 

 

20.15 | IMSA Michelin Pilot Challenge - VIR gara

22.50 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - VIR  qualifiche 

Le dirette di domenica 24 agosto

11.30 | European Le Mans Series - 4h Spa qualifiche

14.00 | British GT Championship - Brands Hatch gara

20.00 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - VIR  gara