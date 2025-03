MotoGP | GP Argentina, Bagnaia giù dal podio: "Non ho feeling"

Un weekend argentino non soddisfacente per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ha chiuso la gara in quarta posizione, superato da uno straordinario Franco Morbidelli nel corso dei primi giri della corsa. Il numero 63 conferma ancora le difficoltà viste già nei test pre-stagionali e nella prima gara del campionato in Thailandia. Criticità rese ancora più evidenti dal dominio del suo compagno di squadra Marc Marquez, capace di vincere le prime quattro gare del campionato.

Un fine settimana in difficoltà

In Argentina Francesco Bagnaia ha mostrato ancora difficoltà ad adattarsi alla Ducati 2025. Il pilota italiano ha concluso la Sprint del sabato in terza posizione, con un distacco importante dal compagno di squadra Marc Marquez, vincitore della gara breve. Una superiorità di Marquez confermata anche nella gara di domenica. Francesco Bagnaia ha terminato la gara lunga in quarta posizione. Il pilota numero 63 ha avuto difficoltà per tutta la corsa, rimanendo in lotta con la Honda di Johann Zarco nei primi giri della gara, per poi essere superato da Franco Morbidelli a metà corsa. Un quarto posto deludente, per un pilota abituato ad essere nelle prime posizioni della classifica. E indice di alcuni problemi non ancora risolti, come spiegato dallo stesso pilota al termine della gara ai microfoni di SkySport MotoGP:

Ho avuto difficoltà ad avere un passo gara per poter lottare per la terza posizione, con delle criticità a gestire la gomma nei primi giri della corsa, che ha determinato il distacco finale. C'è da lavorare e capire un po' di cose. Non riesco a guidare come mio solito e non ho feeling con la moto. Appena riuscirò a trovare fiducia che non mi tolga tempo, tornerò a lottare per la prima posizione. Non sono un pilota da terza e quarta posizione.

Due settimane per trovare delle risposte

Dopo due round del campionato, Francesco Bagnaia si trova al terzo posto della classifica piloti con 43 punti, staccato di 15 punti da Alex Marquez e a 31 lunghezze dal compagno di squadra Marc Marquez. Una posizione insolita per il pilota italiano, che negli ultimi anni ha sempre occupato i primi due posti della classifica.

Il prossimo appuntamento del mondiale è tra due settimane sul circuito del COTA ad Austin, in Texas. Una pausa in cui Francesco Bagnaia potrà lavorare con la squadra e cercare di risolvere le difficoltà di inizio campionato. E per avvicinare il compagno di squadra, dimostrando di essere ancora un due volte campione del mondo.

Federica Passoni