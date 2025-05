Formula E | Il Circus elettrico cerca il rivale di Rowland: info e orari dello Shanghai EPrix

Dopo il doppio round di Tokyo che ha consegnato a Oliver Rowland un ulteriore allungo in classifica, forte dell'ennesimo doppio podio e di un sabato giapponese che ha regalato la vittoria a sorpresa di Stoffel Vandoorne, la Formula E continua il suo tour asiatico facendo tappa in Cina, a Shanghai, dove il Circus elettrico bissa l'esperienza vissuta per la prima volta lo scorso anno.

Dove siamo rimasti

Tokyo ha regalato due gare ricche di azione, dalle quali Rowland è uscito ancora più leader di questo campionato del quale sta diventando ormai il “Verstappen” della situazione, forte dei 77 punti di vantaggio accumulati sinora su Pascal Wehrlein, primo inseguitore dell'inglese di Nissan. I due si sono giocati fino alla bandiera a scacchi il successo in gara-2, andato poi a Rowland. Sorpresa invece al sabato con il successo di Stoffel Vandoorne sotto la pioggia battente, davanti a Rowland e Barnard. Tra le note liete giapponesi c'è stato sicuramente Dan Ticktum, che ha regalato alla Kiro la prima fila e il primo podio nella gara della domenica: il team - che tra gli azionisti vanta anche Idris Elba - ha così aggiunto un buon bottino di punti ad una classifica che fino al weekend di Monaco era estremamente deficitaria.

Il precedente dello scorso anno

Nella prima delle due gare corse a Shanghai lo scorso anno fu Mitch Evans a trionfare, ottenendo un successo che in quel momento era stato fondamentale per la sua rincorsa verso la vetta della classifica detenuta in quella fase dal suo compagno di squadra Nick Cassidy. Il neozelandese aveva conquistato il successo con un sorpasso all'esterno di curva 1 all'ultimo giro, precedendo Pascal Wehrlein e l'altra Jaguar del già citato Cassidy.

Nella replica domenicale invece il successo andò alla Porsche con Antonio Felix da Costa, che chiuse quarto il giorno precedente, davanti a Jake Hughes (autore anche della pole position) e a Norman Nato. La gara fu disastrosa per Pascal Wehrlein, costretto ai box per una foratura subita a seguito di un contatto con Sam Bird, che perse punti da entrambe le Jaguar che chiusero al quarto e quinto posto. Fu questa la prima di tre vittorie consecutive di Da Costa e di quattro successi di fila della Porsche, capace poi a fine anno di vincere il titolo Piloti a Londra.

Il circuito

Sarà di nuovo lo Shanghai International Circuit ad ospitare la Formula E dopo il debutto dello scorso anno. Layout invariato rispetto alla scorsa stagione: la configurazione da 3,051 km usata dalla serie elettrica condivide con il layout usato dalla Formula 1 tutto il primo tratto della pista fino a curva 9. Le Formula E, in corrispondenza di tale curva, percorreranno invece un rettilineo che li porterà alla chicane di curva 10-11, che anticipa curva 12 che riporterà le vetture sul traguardo. Tagliato quindi tutto il tratto finale, con l'assenza della sopraelevata e del lungo rettilineo finale prima del traguardo.

Anche in Cina sarà presente il Pit Boost nella prima delle due gare del fine settimana: nei tre precedenti hanno vinto Gunther (Jeddah), Rowland (Monaco) e Vandoorne (Tokyo), con l'inglese di Nissan che in Arabia e Giappone ha chiuso secondo.

Gli orari

Consueta la programmazione prevista, con Mediaset e Discovery + (tramite i canali Eurosport) che daranno visibilità ai turni previsti nella due giorni di Shanghai.

Free Practice 1 – venerdì 30/05 dalle 9.55 alle 10.45 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – sabato 31/05 dalle 1.55 alle 2.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 31/05 dalle 4.20 alle 5.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 4.00)

Gara – sabato 31/05 dalle 9.05 alle 10.00 – su Discovery + (con pregara dalle 8.30) ed Eurosport 2, su Sportmediaset.it e su Italia 1 (pre-gara dalle 8.30)

Free Practice 3 – domenica 1/06 dalle 1.55 alle 2.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – domenica 1/06 dalle 4.20 alle 5.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 4.00)

Gara – domenica 1/06 dalle 9.05 alle 10.00 – su Discovery + (con pregara dalle 8.30) e su Eurosport 2, su Sportmediaset.it e su Italia 1 (pre-gara dalle 8.30)

Mattia Fundarò