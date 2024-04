IndyCar | Open Test, Day 1: Newgarden al top prima della pioggia

E' di Josef Newgarden il miglior tempo nella prima delle due giornate degli Open Test della NTT IndyCar Series in preparazione alla 500 Miglia di Indianapolis del 26 Maggio. Il vincitore della scorsa edizione ha percorso le 2,5 miglia del super speedway alla velocità di 228,811 mph nelle prime due ore della giornata prima che la pioggia interrompesse la sessione.

SORPRESA LARSON

La sorpresa della giornata è rappresentata dal Campione della Nascar Cup Series 2021 che con la sua Arrow McLaren ha chiuso la giornata in seconda posizione con la media di 226.384 mph, precedendo un mostro sacro come Scott Dixon. Il neozelandese ha preceduto il Campione in carica Alex Palou e Colton Herta, quest'ultimo bravo e fortunato a centrare il suo miglior giro poco prima che la pioggia cadesse sul tracciato, redendo di fatto inutile il resto della sessione. La top 10 è stata chiusa da Scott McLaughlin (6°), Ed Carpenter (7°), Kyle Kirkwood (8°), il debuttante Christian Rasmussen (9°) e Felix Rosenqvist.

BENE ANDRETTI

Nella sessione riservata ai rookie ha ben figurato Marco Andretti, 1° nella classifica dedicata e 17° assoluto, con ben 49 giri percorsi e il migliore percorso in 222.734 mph. Ottima la sessione anche per Katherine Legge che al volante della vettura del Dale Coyne Racing ha chiuso alle spalle di Andretti, in 220,664 mph e davanti a Pietro Fittipaldi, Nolan Siegal e Kyffin Simpson, con quest'ultimo che, assieme a Rasmussen ha registrato il maggior numero di giri percorsi, ben 80.

INDIETRO GLI ALTRI BIG

In una sessione senza interruzioni, se non per ispezioni alla pista o per la pioggia, più indietro sono risultati gli altri big come Marcus Ericsson (14°), Will Power (16°), Pato O'Ward (18°), Takuma Sato (23°) e Alexander Rossi (28°). Il programma proseguirà nella giornata di oggi con la seconda e ultima giornata di test, prima dell'avvio tradizionale del programma nel mese di maggio che si aprirà con le prime prove libere martedì 14 maggio, e che proseguirà poi con le qualifiche di sabato 18 e domenica 19 maggio.

Vincenzo Buonpane