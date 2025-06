F1 | GP Austria, FP2: McLaren al comando, Verstappen insegue

Sotto il cielo nuvoloso di Spielberg, è Lando Norris a ottenere il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP d'Austria. Alle sue spalle il compagno di squadra, Oscar Piastri. Non si da per vinto Max Verstappen che prova a tenere il passo delle due McLaren. Buona sessione anche per Charles Lecler, più in affanno Lewis Hamilton.

McLaren domina, Hamilton fatica

McLaren si è dimostra la macchina più veloce nella sessione pomeridiana sul circuito del Red Bull Ring. Dopo un Gran Premio del Canada anonimo per la squadra di Woking, in Austria torna a mostrare i muscoli. Lando Norris, in cerca di riscatto dopo il passato Gran Premio, ha fatto segnare il tempo più veloce della seconda sessione, dimostrando anche di essere costante nel long run. Alle sue spalle, il suo compagno di squadra, Oscar Piastri a +157 millesimi.

Una sessione a due facce invece per Ferrari. Prima dell'inizio della seconda sessione di prove libere, la squadra di Maranello ha sostituito il cambio sulla vettura di Lewis Hamilton, che nel corso della mattina non si era trovato a suo agio con la vettura. Nelle FP2, sono però continuati i problemi per il pilota britannico che ha lamentato di non avere passo. Proseguiranno anche dopo la sessione i problemi per Hamilton che è sotto investigazione per un impeeding nei confronti di Kimi Antonelli. É stato più competitivo Charles Leclerc, quinto nella classifica, ha mostrato un buon passo gara, anche se leggermente più lento rispetto alle McLaren.

Mercedes ancora competitiva

Anche nelle FP2 Mercedes si è mostrata competitiva. Il team di Brackley si è concentrato sul passo gara, lavorando sulla gestione gomma nel long run. George Russell ha chiuso in sesta posizione, mentre Kimi Antonelli in undicesima, un po' più in difficoltà. La sorpresa del pomeriggio è stata Aston Martin che ha mostrato un buon ritmo sul giro secco. Lance Stroll ha chiuso in quarta posizione, nona posizione invece per Fernando Alonso.

Mostra un piccolo segnale di ripresa Yuki Tsunoda, in grande affanno nella prima sessione, ha chiuso le prove pomeridiane in settima posizione. Invece, Max Verstappen, terzo, non lascia tranquilla McLaren, anche se è parso più in difficoltà sul passo gara.

Fuori dalla Top10 della sessione hanno chiuse entrambe le Visa Cash APP, dodicesimo Liam Lawsonm, subito alle sue spalle Isack Hadjar. Ottavo, un ottimo Gabriel Bortoleto, mentre il suo compagno di squadra ha concluso solo in diciannovesima posizione. Difficoltà per Alpine, quattordicesima con Pierre Pierre Gasly e ha chiuso la classifica con Franco Colapinto.

F1 | GP Austria: i risultati delle FP2

Credits: Formula1 su X

Giulia Pea