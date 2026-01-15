Dakar 2026 | Moto, Stage 11: prima vittoria di Howes, Benavides torna al comando

La Dakar 2026 delle moto entra nel vivo con la undicesima e terz'ultima tappa di Bisha-Al Henakiyah: così come nello stage di ieri, anche oggi abbiamo visto un nuovo vincitore con Skyler Howes che si è preso la sua prima vittoria di tappa con la Honda mentre l'argentino della KTM Luciano Benavides si è ripreso la leadership del rally raid in una giornata molto intensa con un finale vissuto tutto di un fiato.

Howes precede Van Beveren nel finale, dopo di loro si rivede Canet

Determinante lo sprint nell'ultimo tratto dei 346 km di speciale odierna per Howes, che è diventato il nono americano nella storia a vincere una tappa del Rally Dakar dopo aver fatto la differenza nei chilometri finali della prova odierna. Il pilota Honda ha prevalso sul suo compagno di squadra Adrien Van Beveren, secondo per soli 21 secondi alla fine dello stage.

Una bella prova anche per il francese che è riuscito ad andare veloce nonostante il ruolo di apripista che comunque gli sono valsi oltre cinque minuti di bonus. Sul podio di giornata ritroviamo un Edgar Canet competitivo, con il giovane spagnolo di KTM che, anche se rimasto fuori da ogni lotta in classifica, si è comunque distinto in questa prova tecnica e tortuosa stampando il terzo tempo di giornata a soli 1'15'' da Howes.

Brabec rallenta e Benavides torna leader (ma aprirà la pista domani)

Più importante invece gli sviluppi dei piloti in lotta per la vittoria generale, con Luciano Benavides che ha stampato il quarto tempo ed è tornato al comando della gara a discapito di Ricky Brabec. Tutto ciò rappresenta però una mossa strategica da parte del californiano della Honda che ha rallentato negli ultimi chilometri della speciale, perdendo così un minuto e chiudendo col sesto tempo, lasciando che l'argentino della KTM lo passasse per soli 23 secondi. In questo modo domani Brabec partirà appena dietro a Benavides, cui invece gli toccherà il ruolo di apripista: una scelta potenzialmente cruciale nell'economia di questo Rally Dakar.

Dietro di loro Tosha Schaerina (Honda) ha concluso la giornata col quinto tempo, confermandosi così al terzo posto di classifica con un ritardo di 15'16'' dal leader della gara. Appena dietro troviamo Daniel Sanders (KTM) in quarta posizione nella generale (a 23'32'' da Benavides) mentre il vincitore odierno Skyler Howes ha rafforzato la sua presenza nella top 5 di classifica. Seguono Van Beveren e le Hero di Cornejo Florimo e Branch mentre nella categoria Rally2 lo sloveno Toni Mulec (Bas World KTM Team) è passato in testa sopravanzando Preston Campbell (Monster Energy Honda HRC) per il nono posto assoluto. 21a posizione in generale e 11a di categoria per l'italiano Tommaso Montanari con la Husqvarna Rally2 di Solarys Racing.

Dakar 2026 | Top 10 della classifica generale moto dopo lo Stage 11

Andrea Mattavelli