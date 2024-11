BSB | Pioggia di novità, Edoardo Colombi passa in Supersport con Ducati

Finiti i campionati mondiali per quanto riguarda il 2024, poniamo i riflettori sulla serie nazionale più importante al Mondo. Nel Bennetts British Superbike ci sono diverse novità in vista del 2025, anche in chiave italiana. Edoardo Colombi, dopo aver sfiorato il titolo nella classe Sportbike, si è guadagnato un meritato passaggio in Supersport con la Panigale V2 preparata da TAS Racing.

TAS Racing passa a Ducati: Skinner nel BSB, Colombi in Supersport

L’annuncio è arrivato un paio di giorni fa: TAS Racing lascia una partnership vincente con BMW per legarsi a Ducati in tutte le classi alle quali prenderà parte. Nel British Superbike la squadra capitanata da Philip Neill conferma Rory Skinner. Il giovane scozzese ha vissuto una stagione davvero travagliata al ritorno in patria dopo l’esperienza controversa con American Racing Team nel mondiale Moto2. Skinner ha festeggiato il primo successo in carriera nel BSB nella “sua” Knockhill, dovendo però affrontare diversi infortuni. Una seconda occasione, quindi, per uno dei talenti più brillanti del panorama inglese.

TAS Racing ha poi annunciato l’avventura nel campionato Quattro Group British Supersport, che vedrà un italiano protagonista. Edoardo Colombi lascia Aprilia per la casa di Borgo Panigale in un’avventura del tutto nuova. Colombi ha vinto il Trofeo Aprilia RS660 nel 2023, successo che gli ha permesso di andare oltremanica con il marchio di Noale e Gradara Corse per prendere parte al campionato inaugurale di Sportbike (serie che debutterà nel CIV già dal 2025 e nel WorldSBK a partire dal 2026, ndr). Gli otto successi non sono bastati al classe 2006 per assicurarsi il titolo andato a Richard Cooper, esperto supportato ufficialmente da Triumph. Colombi ha dichiarato: “Lavorare con una squadra del calibro di TAS Racing è un onore, così come guidare una grande moto come la Panigale V2”.

Ducati prepara l’assalto al titolo, Honda conferma

Con la Yamaha di Kyle Ryde e la Honda di Tommy Bridewell ad essersi giocati il titolo fino all’ultima gara, Ducati non vuole certo stare a guardare nel 2025. Il costruttore di Borgo Panigale punterà nuovamente su Glenn Irwin, in sella alla V4R preparata dal team PBM con il quale ha firmato un rinnovo biennale. Moto Rapido Racing ritorna nel British Superbike con un nome di tutto rispetto come Leon Haslam, il quale scende così dalla BMW M 1000 RR per tentare l’assalto al secondo titolo in carriera dopo quello ottenuto nel 2018 con Kawasaki.

Se Ducati ha cambiato quantomeno in parte i propri piloti per la prossima stagione, lo stesso non si può dire per Honda. Lo squadrone Honda Racing UK tenterà nuovamente l’assalto al titolo con Tommy Bridewell nel 2025, dopo che il campione 2023 ha sfiorato la corona al primo anno sulla CBR. L’ex #1 sarà nuovamente affiancato da Andrew Irwin, protagonista di una stagione in costante crescendo con il passare dei round. Inoltre, CHD Racing e NP Racing hanno deciso di lasciare le ormai poco competitive Kawasaki per proiettarsi verso l’Ala Dorata.

FHO Racing fa all-in: firmato Davey Todd

Per chiudere il giro dei vari marchi presenti nel BSB, parliamo velocemente di BMW. Il marchio bavarese continua la collaborazione con FHO Racing per una stagione da veri e propri protagonisti, perlomeno su strada. Oltre al riconfermato Peter Hickman, FHO si assicura le prestazioni di Davey Todd. L’inglese è l’astro nascente delle road races, così come testimonia l’incredibile successo ottenuto nel Senior Tourist Trophy, la gara più ambita sull’Isola di Man. Il rapporto tra la squadra e il fresco campione della Superstock è già iniziato in occasione del weekend di Macao. La gara motociclistica è stata annullata a causa dei continui ritardi per le condizioni meteo terribili, con Todd che si è assicurato il successo alla prima esperienza nell’ex colonia portoghese in virtù del miglior tempo fatto segnare in qualifica.

Valentino Aggio

