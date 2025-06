WorldSBK | Misano, Gara 1: Razgatlıoğlu piega Bulega e vince

La vendetta va servita fredda: Toprak Razgatlıoğlu vince Gara 1 del WorldSBK al Marco Simoncelli di Misano dopo aver piegato Nicolò Bulega sul passo gara. Il ducatista, secondo della “categoria dei fenomeni” è di poco dietro al turco, mentre Danilo Petrucci completa il podio.

Toprak piega Bulega, orgoglio Petrucci

Non è stato per nulla facile, ma Toprak Razgatlıoğlu si è vendicato della vittoria sfuggita a Most per un soffio in volata. Una gara completamente diversa rispetto a quella vista in Repubblica Ceca, con i due che non sono praticamente mai arrivati ad un corpo a corpo. Nicolò Bulega, primo nelle battute iniziali della corsa, ha fatto passare il rivale di BMW al Tramonto nel corso del quinto passaggio per poi accodarsi. Giro dopo giro il ducatista ha cominciato a perdere del terreno, salvo poi accodarsi alla M1000RR del turco a pochi giri dalla conclusione. Il sorpasso, però, non è mai arrivato: il forcing finale di Razgatlıoğlu lo ha portato a festeggiare il successo a casa del rivale.

La lotta per la terza posizione, la prima riservata agli “umani”, ha visto primeggiare uno stoico Danilo Petrucci. Proprio sul tracciato del ritorno dopo il terribile incidente sulla moto da cross, il pilota Barni Spark Racing Team si è difeso egregiamente dagli attacchi di Alex Lowes: il pilota Bimota è stato virtualmente sul podio per qualche curva dopo l'attacco alla Variante del Parco, salvo poi perdere la posizione alla Quercia.

Locatelli è da top 5 in un sabato amaro per gli italiani

La quinta posizione assoluta è di Andrea Locatelli, il quale è riuscito a rimediare ad un venerdì al di sotto delle aspettative. Il pilota Yamaha Racing ha guadagnato la posizione su Sam Lowes dopo la bandiera a scacchi, dato che ha dovuto scontare 3" sul tempo finale di gara per un Long Lap Penalty non percorso durante la corsa. Stessa sorte per Álvaro Bautista, decisamente al di sotto delle aspettative dopo il buon passo gara mostrato ieri. Il ducatista, ormai in rotta con Borgo Panigale dopo la mancata conferma, è 6° alla fine della corsa dopo una battaglia con Yari Montella nella quale lo spagnolo è anche arrivato lungo alla Quercia. A chiudere la top 10 la Honda di Iker Lecuona davanti a Scott Redding, mentre Michael Rinaldi raccoglie punti al ritorno nella categoria.

Sono state diverse le cadute in Gara 1: la più importante è quella di Axel Bassani. Il pilota feltrino di Bimota si trovava in zona podio quando è caduto all'uscita delle Rio nelle primissime battute di corsa nella speranza di rimanere il più possibile con i fenomeni della categoria. Contatto in casa Yamaha tra Aegerter e Sofuoglu al primo giro. Caduta anche per Andrea Iannone.

WorldSBK | Misano: i risultati di Gara 1

Da Misano - Valentino Aggio

