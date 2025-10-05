CIV | Mugello 2, Gara 2: Pritelli e Ruda festeggiano, Sorrenti si consola

Ultimo giorno di scuola per le classi di contorno del Dunlop CIV. In PreMoto3 e Moto3 Lorenzo Pritelli e Marcos Ruda chiudono una stagione dominata con la vittoria, in Sportbike Mattia Sorrenti si rifà dopo aver perso il titolo da Bruno Ieraci nella giornata di ieri.

PreMoto3 | Pritelli chiude in bellezza

Il Dunlop CIV PreMoto3 si è chiuso in Gara 1 con vittoria di gara e titolo per Lorenzo Pritelli. Il pilota Bucci Moto si è ripetuto, chiudendo la stagione al meglio con la 6ª vittoria di una stagione dominata. La corsa si è chiusa due giri prima del previsto a causa della caduta di Leonardo Martinazzi, unico dei pochi a partire con le gomme slick e scivolato alla San Donato mentre era in grande rimonta.

Pritelli, superato da Alessandro Aguilar Carballo nel primo settore, è stato graziato dal regolamento. La classifica è stata stilata in base alle posizioni sotto la bandiera a scacchi, dove Pritelli è transitato davanti al pilota Leopard Academy by Roc'N'Dea. Terzo gradino del podio per David Peris Bou, grande protagonista nella lotta del gruppo di testa. Quarta posizione per Luana Giuliani, che festeggia così la 4ª posizione in campionato.

PreMoto3 | I risultati di Gara 2

Sportbike | Sorrenti si consola con la vittoria in Gara 2

Non ha vinto il titolo, ma Mattia Sorrenti ha smaltito la delusione con la vittoria della manche finale del Dunlop CIV Sportbike. Il pilota Aprilia, squalificato da Gara 1 insieme al compagno di squadra Leonardo Carnevali per irregolarità tecnica, è partito all'arrembaggio salvo poi farsi riprendere dal campione della categoria Bruno Ieraci e da un sostituto di lusso come Elia Bartolini. I due piloti Triumph non sono riusciti a superare la RS660 di Sorrenti sul rettilineo finale, dovendosi così accontentare del 2° e 3° posto. Un podio per festeggiare il titolo per il primo, mentre Bartolini si toglie una bella soddisfazione al debutto nella categoria in un weekend che lo ha visto impegnato anche in Moto3. Quarta posizione, nonostante il Long Lap Penalty, per Pierfrancesco Venturini.

Sportbike | I risultati di Gara 2

Moto3 | Ruda completa l'opera

La stagione del Dunlop CIV Moto3 non poteva che finire con una vittoria di Marcos Ruda. Il bi-campione italiano in carica della categoria ha completato un en plein di tutto rispetto: sei vittorie consecutive per chiudere un'annata dominata nella seconda parte della stagione. Il pilota Lucky Racing Team ha chiuso la corsa con 21" di vantaggio su Elia Bartolini e Valentino Sponga. I due, con Sponga caduto giusto davanti a Bartolini in Gara 1, hanno dato vita ad una bella battaglia per il podio. Uscito 3° dalla Bucine, Bartolini ha sverniciato sotto alla bandiera a scacchi il pilota We Race Pos Corse per conquistare il secondo podio in poche ore dopo la Sportbike. Grandi assenti i piloti 2WheelsPoliTO: i tre alfieri del progetto piemontese non hanno visto il traguardo a causa di problemi tecnici.

Moto3 | I risultati di Gara 2

Dal Mugello - Valentino Aggio

