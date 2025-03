WRC | Rally Kenya, sabato: Evans e Toyota soli al comando

Elfyn Evans domina la scena nel sabato del Rally Safari Kenya, terza prova del FIA World Rally Championship 2025. Il gallese di Toyota, leader con quasi due minuti sulla concorrenza, precede Ott Tanak e Thierry Neuville al termine dei sei impegnativi segmenti odierni.

Rally Kenya: Evans non fora e guida la corsa

Elfyn Evans è rimasto saldamente al comando ed ha allungato ad 1 minuto e 32 sulla concorrenza dopo prime tre speciali della giornata. Il gallese ha dominato la scena approfittando delle forature che hanno afflitto il compagno di squadra Kalle Rovanperä e la Hyundai i20 N Rally1 #8 di Ott Tanak.

Il finnico e l'estone, dopo aver perso definitivamente contatto dal #33 di Toyota, hanno iniziato a battagliare per le due posizioni sul podio, separati da soli 17 secondi alla vigilia di un impegnativo pomeriggio con la ripetizione delle speciali SS11, SS12 e SS13.

Lontanissimi gli altri, limitati da altre forature come accaduto per i piloti già citati. Thierry Neuville (Hyundai) ha perso altro terreno perdendo automaticamente la chance di impensierire la Toyota di Takamoto Katsuta.

Da segnalare, invece, l'assenza in azione di Adrien Forumaux per preservare gli impegni di domani nel Super Sunday. Difficile week-end per ora da parte del francese di Hyundai Motorsport, impossibilitato a competere per la Top3 sin dalla SS1.

Rally Kenya 2025 - Credits: Toyota GR

Evans unico leader, Rovanperä limitato dai danni

Il diluvio pomeridiano ha messo tutti in difficoltà. Evans e Rovanperä hanno continuato ad amministrare le prime due posizioni, il finlandese è rimasto alle spalle del gallese nonostante la rottura della sospensione posteriore sinistra nel corso della SS14.

Il cedimento che ha afflitto il 24enne ha influenzato anche la SS15 che ha premiato Ott Tanak. La Hyundai #8 ha infatti ottenuto il secondo posto overall a 2 minuti dalla vetta approfittando di una foratura alla Toyota Yaris GR di Takamoto Katsuta.

Il giapponese non è riuscito a confermarsi nella SS16 in seguito ad una nuova foratura. Hyundai Motorsport ha quindi potuto tornare in seconda e terza piazza, rispettivamente con Tanak e Hyundai.

Katsuta si è ritrovato quarto davanti a Rovanperä che ha pagato a caro prezzo i problemi alle sospensioni. Niente da fare per tutti gli altri al termine di una giornata estenuante per tutti i protagonisti iscritti al 73mo Rally Safari Kenya.

Cinque speciali in programma domani: la prima sarà la SS17 denominata ‘Mzabibu 2 - 8.27 km’.

Luca Pellegrini