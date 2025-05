Porsche domina a Mandalika nel GTWC Asia | A Ruota Libera

Due su due per Origine Motorsport e Porsche nel GT World Challenge Asia Powered by AWS al termine del secondo atto stagionale in quel di Mandalika. Il team asiatico ha fatto la differenza nel weekend citato, il 10mo del 2025 per quanto riguarda ‘A Ruota Libera’.

Credits: GTWC Asia

Origine Porsche x2 nel GTWC Asia a Mandalika

Yuan Bo/Leo Ye Hongli e Lv Wei/ Alessio Picariello si spartiscono il bottino nella prima sfida della storia per il campionato SRO a Mandalika. L'equipaggio #87 campione in carica ha controllato la scena in race-1, evento segnato da una lunga Safety Car nel cuore della sfida in seguito ad un incidente della Mercedes AMG GT3 EVO #44 Climax Racing.

La Porsche #87 ha conquistato la leadership dopo la sosta obbligatoria ed ha tenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi imponendosi davanti a Zhou Bihuang /Ralf Aron (Climax Racing Mercedes #2) e Anthony Liu Xu /Dorian Boccolacci (Phantom Global Racing Porsche #37).

Decisamente più avvincente la sfida di domenica con una Safety Car che ha spezzato il ritmo nel finale. La Nissan #500 di Motoki (TEAM 5ZIGEN), dopo l'uscita di pista della Mercedes AMG GT3 EVO #30 Elegant Racing Team, non ha potuto fare molto contro Lv Wei (Origine Motorsport Porsche #4), meritatamente al top insieme ad Alessio Picariello.

La 992 GT3-R #4 ha beffato la già citata auto #37 di Anthony Liu Xu /Dorian Boccolacci e la coppia composta da Liang Jiatong / Danial Frost (Craft-Bamboo Racing Mercedes #77).

Next round in Thailandia a fine maggio.

1-2-3 per BMW a Brands Hatch Indy nel BTCC

BMW ha dominato tutte le prove di Brands Hatch Indy riservate al Kwik Fit British Touring Car Championship 2025. Dopo la pole di Jake Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport), il marchio tedesco ha fatto la differenza nell'intero race day prendendosi una significativa rivincita dopo una mediocre prestazione a Donington Park.

Race-1 ha visto Hill trionfare davanti a Charles Rainford ( LKQ Euro Car Parts Racing with WSR BMW) ed a Tom Ingram con la prima delle Hyundai gestite dal Team VERTU. L'ex campione non è stato in grado di confermarsi davanti nella seconda sfida che per la prima volta nella storia ha premiato Daryl DeLeon.

Il volto di West Surrey Racing ha battuto Adam Morgan (Team VERTU Hyundai) ed Ash Sutton (NAPA Racing UK Ford), in rimonta nelle prime due corse dopo una qualifica semplicemente da scordare.

Il quattro volte campione resta in ogni caso in vetta al campionato grazie al solido quarto posto nella race-3 alle spalle di Ingram. Quest'ultimo ha lottato a lungo contro Hill nel corso della final race del weekend, il duello dei due ha permesso a Charles Rainford di allungare in solitaria verso il successo.

Feeney x2, Payne vince in volata race-3 in Tasmania nel Supercars

Due affermazioni per Chevrolet ed una per Ford in Tasmania al termine di un nuovo fine settimana dedicato al Repco Supercars Championship. Race-3 passerà alla storia della stagione 2025 con una spettacolare lotta fino all'ultimo metro tra Broc Feeney e Matt Payne.

L'australiano di Red Bull Ampol Racing ha dovuto alzare bandiera bianca per soli 55 millesimi nei confronti del neozelandese di Penrite Racing, in pista con una strategia alternativa nella sfida più lunga del weekend.

Will Brown (Red Bull Ampol Racing Chevrolet #1) ha chiuso in terza piazza l'ultimo impegno un fine settimana che nella giornata di sabato ha visto un solo uomo al comando: Feeney.

Il #88 di Triple Eight Race Engineering ha vinto race-1 davanti a Thomas Randle (Monster Castrol Racing Ford #55) e Bryce Fullwood (Shure Racing Chevrolet #14), mentre nella race-2 il nativo della Gold Coast si è imposto nei confronti di Nick Percat (Matt Stone Racing Chevrolet #10) e Cameron Waters (Monster Castrol Racing Ford #6)

RS1 Porsche finalmente vincente a Laguna Seca

Jan Heylen/Luca Mars, dopo due secondi posti, vincono finalmente nell'IMSA Michelin Pilot Challenge a Laguna Seca battendo nel finale l'Aston Martin #71 Rock Rebel Racing di Frank DePew /Robin Liddell.

La coppia di RS1 Porsche #28 si impone per soli sei decimi sull'Aston Martin dopo una prova perfetta, decisa tra una serie di bandiere gialle ed una strategia perfetta. Caio Chaves/Werner Neugebauer (Panam Motorsport Toyota #54) hanno chiuso il podio precedendo le BMW M4 GT4 EVO #93 di CarBahn with Peregrine Racing e la #27 Auto Technic Racing.

In TCR, invece, tripletta Hyundai con il secondo acuto in tre eventi per Denis Dupont/Preston Brown. La coppia di Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian ha condiviso il podio con Mason Filippi/Harry Gottsacker e Mark Wilkins /Bryson Morris.

Prossima tappa a Mid-Ohio ad inizio giugno.

Nella prossima puntata…

Nella prossima puntata tornerà il GTWC America oltre al GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club che correrà a Zandvoort insieme al GTWC Europe.

Luca Pellegrini