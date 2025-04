WEC | Genesis Magma Racing presenta la livrea della GMR-001

Genesis Magma Racing ha presentato ufficialmente la livrea della GMR-001 che correrà dal 2026 nel FIA World Endurance Championship e dal 2027 anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Genesis Magma Racing svela la livrea 2026

Continuano gli aggiornamenti dal brand coreano che dal prossimo anno sarà in azione full-time nel Mondiale Endurance. Due vetture parteciperanno all'intero campionato ed ovviamente alla 24h Le Mans, attualmente sono stati confermati come piloti André Lotterer e Pipo Derani.

IDEC Sport si sta impegnando con Genesis Magma Racing nell'European Le Mans Series con un'Oreca 07 Gibson LMP2. La squadra transalpina ha vinto in classe l'opening round di Barcellona della serie continentale ottenendo il secondo posto overall.

Credits: Genesis

GMR punta sull'arancione

La LMDh non è ancora scesa in pista, il debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell'estate. Ricordiamo che Genesis Magma Racing ha scelto ORECA come telaista per la propria LMDh, scelta già effettuata da Alpine e Acura negli ultimi anni.

Genesis ha scelto il #10 ed il #11 per il FIA WEC 2025, il prototipo avrà una livrea prettamente arancione e sarà dotata di un motore bi-turbo V8.

Ricordiamo che Cyril Abiteboul è stato scelto come Team Principal. Il francese ex volto di F1 è attualmente impegnato anche con Hyundai Motorsport nel FIA World Rally Championship, programma che potrebbe essere limitato a breve proprio a favore dell'impegno in Hypercar

Luc Donckerwolke, Responsabile del Design di Genesis, ha dichiarato in una nota:

La GMR-001 Hypercar, come ogni auto da corsa, è una scultura progettata dai vincoli dell'efficienza. Le sfumature di colore da chiaro a scuro della scritta Magma in carattere Hangeul sono un effetto ottico doppler che esprime il glorioso suono del motore V8 Bi-Turbo in movimento.

Non è ancora chiaro chi saranno i prossimi piloti coinvolti nel programma e quando concretamente vedremo la GMR-001 in pista. Attualmente non ci sono informazione neanche su chi si impegnerà in North America con Genesis, ricordiamo però che Hyundai Motorsport corre da anni nell'IMSA Michelin Pilot Challenge con Bryan Herta Autosport.

Luca Pellegrini