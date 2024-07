ELMS | Luca Ghiotto: "Le LMP2 ricordano le monoposto. L’IndyCar? Mi ero interessato anche in passato”

Luca Ghiotto è uno dei protagonisti dell'European Le Mans Series 2024, campionato in azione questo week-end a Imola per il terzo round stagionale. Il pilota veneto si prepara per la prima delle due competizioni di casa, la seconda sarà al Mugello in autunno prima della finalissima di Portimao in Portogallo.

LMP2 e non solo per Luca Ghiotto

L'ex protagonista della FIA F2 sta intraprendendo una nuova fase della sua carriera in LMP2 con i colori di Inter Europol Competition. Il nostro connazionale non ha comunque abbandonato le monoposto, ricordiamo infatti la partecipazione a quattro tappe della NTT IndyCar Series 2024 con i colori di Dale Coyne.

Ho guidato in passato le LMP1 la Ginetta, ovviamente ci sono delle differenze rispetto alle auto attuali. Ho girato al Fuji ed a Barcellona, tracciati in cui la velocità conta, però obiettivamente la LMP2 non depotenziata è molto simile ad una vecchia LMP1. L'Oreca attuale è molto piacevole da guidare, credevo addirittura di abbattere il tempo del FIA WEC, purtroppo le temperature non ci aiutano. Le LMP2 sono delle belle auto da guidare che per certi versi mi ricordano le monoposto.

Il volto della squadra polacca per quanto riguarda l'ELMS ha continuato dicendo:

Era diverso tempo che provavo ad entrare in IndyCar ed avevo avuto dei contatti prima di un'ipotetico ingaggio. Ho voluto attendere prima di spostarmi visto l'incremento esponenziale delle Hypercar, boom che successivamente è arrivato. Sono andato negli ultimi anni a Nashville a farmi vedere, questo mi ha aiutato sicuramente in vista di una telefonata che mi è arrivata quando ero impegnato in ELMS a Barcellona.

Dagli USA si torna ora all'ELMS

Ghiotto è tornato in Europa dopo aver gareggiato negli USA nelle ultime settimane. Passare dalla LMP2 all'IndyCar e viceversa non è scontato, nonostante le due vetture non siano completamente differenti.

Barber, Indianapolis GP, Road America e Laguna Seca sono state delle belle esperienze. Il contesto statunitense permette di crearsi di creare una carriera, le ultime due gare disputate sono state un extra rispetto all'accordo iniziale che era di due singole corse. Le differenze con i prototipi sono molte, mi sto quindi riadattando in vista del prosieguo del week-end. Indubbiamente sono monoposto più potenti e faticose, il 2023 è stato un anno di transizione visto il mio impegno al simulatore in Formula E in Nissan.



Il secondo classificato dell'ex GP3 ha concluso ritornando all'ELMS, impegno principale quest'anno. Inter Europol Competition guida provvisoriamente la serie continentale con l'auto gemella, il 29enne ha perso punti nell'ultimo round a Le Castellet per una noia meccanica.

Inter Europol Competition sta facendo un ottimo lavoro, Oliver Gray si sta dimostrando molto competitivo. Ha fatto il best lap in FP1 ed ha mostrato di tenere il ritmo mio e di Clement Novalak che sulla carta siamo leggermente più favoriti. Sono in un team di punta anche e soprattutto dopo aver ottenuto la vittoria a Le Mans lo scorso anno in LMP2. Anche la stagione sta andando molto bene, ma abbiamo avuto un cedimento alla trasmissione al Paul Ricard. Purtroppo non sono andato quest'anno a Le Mans, gli spazi sono pochi e sull'unica auto che alla fine ha corso in LMP2 non c'era spazio per me.

Da Imola - Luca Pellegrini