È Iván Ortolá a prendersi la gloria nel sabato in Austria, chiudendo il turno di qualifiche della Moto3 in prima posizione sulla griglia del Red Bull Ring. Lo seguono in marcatura Joel Kelso, piazzatosi al secondo posto e Collin Veijer, che termina in terza piazza. Ottimo piazzamento anche per Matteo Bertelle, che chiude settimo e si conferma primo degli italiani.

Iván Ortolá è il poleman di giornata, Joel Kelso all'inseguimento

Nell'insolito caldo delle colline austriache è Iván Ortolá a riuscire a mettere insieme i pezzi e a chiudere davanti a tutti alla fine del Q2. Dopo un buon venerdì e una mattinata incoraggiante è stato il pilota del team MT Helmets - MSi ad aggiudicarsi il giro più veloce, con un tempo di 1:40.057, che garantisce la prima fila in vista della gara domenicale. Decimo posto per il suo compagno di squadra Ryusei Yamanaka, che si conferma solido sul circuito del Red Bull Ring.

Joel Kelso si deve accontentare della seconda posizione, avendo tentato in ogni modo nel corso della sessione di attaccare il cronometro di Ortolá, ma chiudendo con pochi decimi di distacco. Chiude la prima fila Collin Veijer, grande favorito questo weekend che riesce a piazzarsi in terza posizione dopo un turno caratterizzato da diversi giochi di scie e problemi con i track limits.

Alonso grande deluso, Bertelle settimo e primo delle Honda

Nonostante le aspettative alte all'alba del weekend, David Alonso chiude in sesta posizione, alle spalle dei suoi rivali al titolo Dani Holgado, che ha chiuso in quarta piazza, e José Antonio Rueda in quinta posizione. Sorprendente invece la prestazione di Matteo Bertelle, primo degli italiani sulla griglia della gara di domani con una settima posizione e prima Honda in classifica, in un tracciato che sulla carta favorirebbe le prestazioni di KTM. Il pilota veneto ha di poco preceduto il compagno di marca Ángel Piqueras, mentre David Muñoz è 9°. Stefano Nepa, dopo l'incoraggiante gara a Silverstone, partirà dalla 14ª posizione.

Grande sforzo anche di Luca Lunetta, che di rientro dall'infortunio riesce a centrare il Q2, chiudendo in 16esima posizione. Faticoso turno invece per Tatsuki Suzuki, che dopo un Q1 tormentato dai giri cancellati per aver superato i track limits non è comunque riuscito ad estrarre una buona prestazione dalla sua moto, chiudendo così in 13esima posizione.

Moto3 | GP Austria: i risultati delle qualifiche

Credits: motogp.com

Valentina Bossi