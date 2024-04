FIA Formula E | Tutte le info utili per seguire il Misano E-Prix: dai biglietti agli orari TV

Dopo cinque edizioni a Roma, la Formula E si trasferisce in Emilia Romagna: questo weekend ci sarà il primo Misano E-Prix, sul circuito situato nella Riviera di Rimini e dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Ci saranno due gare tra sabato e domenica, e per l'occasione ecco tutte le informazioni utili per raggiungere il circuito o per seguire la gara da casa.

Come raggiungere il circuito di Misano

Situato nel comune di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, e precisamente nella frazione di Santamonica, il tracciato è raggiungibile in diversi modi. Per chi dovesse arrivare in macchina, la soluzione migliore è quella di prendere l'A14 Bologna/Bari/Taranto e prendere l'uscita di Cattolica venendo da sud, o quella di Riccione venendo da nord.

Per chi invece dovesse muoversi con i mezzi pubblici, le possibilità sono molteplici. Tanto per cominciare, per chi dovesse venire in aereo è possibile recarsi agli aeroporti di Rimini, Bologna e Milano. Da lì è poi possibile prendere il treno, arrivando fino alla stazione di Riccione, dalla quale partiranno delle navette predisposte per l'occasione. QUI per vedere l'immagine ingrandita.

Gli orari delle navette per recarsi al circuito di Misano per l'E-Prix di Formula E

QUI potete trovare invece la mappa in alta qualità per raggiungere il circuito, con l'ingresso e la posizione dei parcheggi.

La mappa per raggiungere il circuito di Misano

Biglietti

Per chi volesse andare a vedere la gara, i biglietti sono ancora disponibili sul sito TicketOne. È possibile acquistare sia il biglietto per il singolo giorno, che l'abbonamento per entrambe le giornate di sabato e domenica. Oltre ai biglietti, è possibile acquistare il Paddock Pass, che permetti di poter entrare nella zona riservata ai team.

Per quanto riguarda i biglietti, ci sono varie opzioni disponibili:

Sconti fino al 30% per giovani dai 13 ai 26 anni e persone con disabilità.

Bambini fino a 12 anni possono accedere alle tribune a soli € 5,00 giornaliero, mentre l’accesso al prato costa solo € 1,00.

Le persone con disabilità dal 74% al 100% possono accedere gratuitamente all’evento, previa richiesta di accredito.

Gli spettatori, in ogni caso, potranno accedere all'Allianz Fan Village, dove potranno trovare svariate attrazioni, come il simulatore, e accedere al paddock della NXT Gen Cup, la nuova categoria di supporto della Formula E.

Come guardarla da casa

Per chi invece non potesse andare in circuito, ma volesse comunque vedere entrambe le gare della Formula E a Misano da casa, potrà farlo comodamente in tv. Entrambe le gare saranno trasmesse sia sui canali di Eurosport che su Italia 1, così come sul sito Sportmediaset.it. Lo stesso sito trasmetterà anche le qualifiche, mentre le libere saranno visibili gratuitamente sul canale YT della stessa categoria.

Gli orari

Ecco tutti gli orari delle sessioni dell'E-Prix di Misano di Formula E, sia per chi sarà in pista che per chi sarà a casa.

Venerdì 12 aprile

Rookie Free Practice | 14.30 - 15.30

Free Practice 1 | 17.00 - 17.30

Sabato 13 aprile

Free Practice 2 | 08.00 - 08.30

Qualifiche | 10.20 - 11.45

Gara 1 | 15.00 (28 giri + eventuale recupero o 90 minuti + 1 giro)

Domenica 14 aprile

Free Practice 3 | 08.00 - 08.30

Qualifiche | 10.20 - 11.45

Gara 2 | 15.00 (28 giri + eventuale recupero o 90 minuti + 1 giro)

Alfredo Cirelli