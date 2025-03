FIA F2 | Melbourne, qualifiche: Martins in pole, penalizzato Minì

Beffa per Gabriele Minì: il pilota siciliano di Prema nelle qualifiche della F2 a Melbourne aveva conquistato il miglior tempo, ma è stato penalizzato per impeding. Ne approfitta quindi Victor Martins, che si prende quindi la partenza al palo e i punti.

Minì penalizzato per impeding

L'italiano aveva conquistato il miglior tempo nelle qualifiche, dimostrandosi subito in grande forma, ma uscendo dai box per effettuare il secondo run ha ostacolato il sopraggiungente Jak Crawford (DAMS), e per questo è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per entrambe le gare.

Come detto, conquista quindi la pole Victor Martins con ART Grand Prix, che si era qualificato alle sue spalle. In seconda fila ci sarebbe dovuto essere proprio Crawford, ma lo statunitense è uno dei sei piloti penalizzati di dieci posizioni in entrambe le gare per un'infrazione compiuta durante i test prestagionale: gli altri sono il suo compagno di squadra Kush Maini (tredicesimo), le due Rodin di Dunne (quinto) e Cordeel (17esimo) e le due Trident di Meguetounif (15esimo) ed Esterson (comunque ultimo).

Nella sessione di qualifica ha chiuso al quarto posto Richard Verschoor (MP Motosport), davanti a Roman Stanek (Invicta), Dino Beganovic (Hitech), Luke Browning (Hitech), Joshua Durksen (AIX Racing) e Leonardo Fornaroli (Invicta). Il piacentino, anche lui molto veloce, ha vanificato le possibilità di un buon risultato con un testacoda nel corso dell'ultimo tentativo, ma comunque domani scatterà dalla pole nella Sprint Race per l'inversione di griglia grazie al decimo tempo.

I risultati delle qualifiche della F2 a Melbourne © Formula Motorsport Limited

F3: Camara in pole, male gli italiani

Rafael Camara, poleman della F3 in Australia © Formula Motorsport Limited

In Formula 3 è Rafael Camara a conquistare la pole position. Il pilota brasiliano di Trident ha conquistato i primi due punti dell'anno precedendo il compagno di squadra Noah Stromsted. Terzo è Theophile Nael di Van Amersfoort, “graziato” con una multa di l'ha fatto uscire in pista per errore con una ventola ancora attaccata all'air scope. In attesa di comunicazioni, seguono in top 5 Nikita Bedrin (AIX Racing) e Tim Tramnitz (MP Motorsport). Dodicesimo è Santiago Ramos (MP Motorsport), e quindi il messicano partirà in pole position nella Sprint Race di domani.

Male i piloti italiani: Brando Badoer (Prema) ha chiuso la sessione solo in P19 ed è stato protagonista di un incidente in curva 1. Il figlio d'arte è stato poi retrocesso all'ultimo posto per aver causato con tale incidente una bandiera rossa. Nicola Marinangeli (AIX Racing) è 26esimo, mentre 27simo e senza un tempo valido (anche per l'interruzione causata da Badoer) è Nicola Lacorte (DAMS).

I risultati delle qualifiche della F3 a Melbourne © Formula Motorsport Limited

Alfredo Cirelli