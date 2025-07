GTWC Europe | L'Italia protagonista in Belgio con Lamborghini e Ferrari

Lamborghini ha vinto la prima 24h di Spa della propria storia con Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper ed il Grasser Racing Team. Il marchio bolognese si è imposto sulla concorrenza battendo nel finale la Porsche #96 Rutronik Racing e la Ferrari #51 AF Corse.

Che storia per Lamborghini!

Jordan Pepper, sudafricano che in passato ha lottato per il successo nelle Ardenne con Bentley, ha affermato in una nota ufficiale ai margini della competizione valida anche per l'Intercontinental GT Challenge.

Vincere questa gara mi rende estremamente orgoglioso. Sono un factory driver Lamborghini ormai da tre anni e tutti per me oggi rappresentano una famiglia. Vedere quanto impegno è stato messo in questo programma da parte di chi lavora a Sant'Agata è incredibile. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato l'opportunità di unirmi alla squadra di Gottfried (Grasser), dando vita a una nuova sfida. Abbiamo affrontato momenti difficili insieme, ma questo ci ha reso più forti; questo era l’obiettivo che avevamo cerchiato sul calendario e ne sono davvero orgoglioso. Voglio anche ringraziare Mirko (Bortolotti) e Luca (Engstler) cento volte, perché hanno fatto un lavoro straordinario

Non poteva mancare il commento di Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer.

Questo è un altro sogno che diventa realtà, perché nel mondo ci sono quattro fantastiche 24 ore e Spa è di certo una delle più iconiche e impegnative. E fantastico è stato vincere qui. Il lavoro fatto da tutto il team di Squadra Corse è stato superbo; un esempio di collaborazione perfetta e di questo sono davvero orgoglioso. Questa è la migliore maniera per concludere i dieci anni di carriera della Huracán GT3. Ma abbiamo ancora molte gare da disputare".

Presente sul posto anche Maurizio Leschiutta, Lamborghini Head of Motorsport da pochi mesi.

Sono felicissimo che al mio primo anno in Lamborghini sia arrivata questa vittoria nella 24 Ore di Spa. Voglio ringraziare i piloti e il team, che hanno fatto qualcosa di eccezionale, e anche i nostri uomini di Lamborghini Squadra Corse, che hanno fatto in questi anni un lavoro perfetto che ci ha portato dove siamo oggi"

Lamborghini si prepara per salutare la propria Huracan GT3 EVO2 per l'avvento della nuova ‘Temerario’. La vettura verrà svelata come la SC63 nel 2024 al ‘Goodwood Festival of Speed’ a metà luglio la settimana dopo il GP di F1 di settimana prossima a Silverstone.

Credits: GTWC Europe

GTWC Europe: nuova Top3 per la Ferrari 296 GT3 in Belgio

Ferrari ottiene il podio con Alessio Rovera/Vincent Abril/Alessandro Pier Guidi. Di seguito le parole del primo citato, protagonista a più riprese della 77ma edizione della competizione belga ai microfoni dei media presenti tra cui LiveGP.it.

Mi sembra che Spa sia una delle piste in cui ho vinto di più in assoluto. Si tratta di una pista che mi ha dato sempre grandi soddisfazioni e dei bei ricordi con tante variabili da tenere in considerazione. Quest'anno non c'è stata la pioggia e sicuramente la corsa diventa più dura fisicamente. Essere qui a Spa è sempre piacevole e spero di riuscire a vincerla prima o poi. Con la versione EVO della 296 GT3 avremmo certamente fatto meno fatica. Nel finale abbiamo avvisato Alessandro che Marciello avesse una penalità da scontare, ma credo che volesse restare davanti a tutti per riuscire a lottare per il secondo posto in caso di ripartenza.

Ferrari, dopo il clamoroso secondo posto del 2024, ottiene un nuovo podio a Spa. La 296 GT3 ha quindi ufficialmente chiuso la propria storia nelle più importanti 24h al mondo raccogliendo almeno un piazzamento in Top3 negli ultimi due anni.

In merito citiamo il successo al Nurbugring del 2023, l'affermazione a Daytona nel 2024, il secondo posto nella 24h Le Mans 2025 in LMGT3 ed il doppio podio in Belgio tra 2024 e 2025.

Luca Pellegrini - Da Spa