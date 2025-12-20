GT | Leschiutta lascia Lamborghini

Maurizio Leschiutta e Lamborghini Squadra Corse si separano al termine stagione 2025 dopo solo dodici mesi di collaborazione. L'italo-canadese ha scelto di mettere fine all'impegno con il costruttore bolognese Rouven Mohr tornerà provvisoriamente a ricoprire il ruolo di responsabile del motorsport.

Maurizio Leschiutta era stato nominato per lavorare ai programmi di Lamborghini Squadra Corse e far riferimento al Chief Technical Officer di Lamborghini Rouven Mohr. Quest'ultimo assumerà quindi nuovamente il ruolo di numero uno del motorsport ad interim in attesa di un sostituto di Leschiutta.

Lamborghini si prepara per un importante 2026 con il debutto in occasione della 12h Sebring della nuovissima Temerario GT3. Successivamente arriverà anche la versione Super Trofeo del modello citato, il debutto è previsto nel 2027.

Quest'anno la storica Huracan ha saputo ancora difendersi in tutto il mondo: Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper hanno primeggiato nella 24h di Spa insieme a Grasser Racing Team.

Leschiutta ha chiuso il rapporto con Lamborghini dopo aver completato precedentemente un importante ruolo con BMW M Motorsport durante i primi anni della M Hybrid V8 LMDh.

Una nota ufficiale Lamborghini recita:

Automobili Lamborghini annuncia che Maurizio Leschiutta ha deciso di lasciare con effetto immediato il suo incarico di Head of Motorsport, ruolo che ricopriva dal dicembre 2024", si legge nel comunicato. Durante il suo mandato, Leschiutta ha dato un contributo significativo ai successi sportivi conquistati da Lamborghini Squadra Corse nel corso della stagione 2025. Tra i momenti più prestigiosi, spicca la storica vittoria assoluta messa a segno alla 24 Ore di Spa con il Grasser Racing Team e i piloti ufficiali Lamborghini, Mirko Bortolotti, Luca Engstler e Jordan Pepper.

Il comunicato continua dicendo:

Oltre ai risultati ottenuti in pista, Leschiutta ha guidato anche lo sviluppo delle nuove Lamborghini Temerario GT3 e Temerario Super Trofeo. Questi importanti progetti vedranno i rispettivi debutti alla 12h di Sebring dell'IMSA SportsCar Championship nel 2026 e nei campionati Lamborghini Super Trofeo Europa, North America e Asia a partire dal 2027. Lamborghini desidera ringraziare sinceramente Maurizio Leschiutta per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il suo anno con Lamborghini Squadra Corse. L'Azienda gli augura il meglio per le sue future attività professionali. Nel periodo transitorio, il Chief Technical Officer di Lamborghini, Rouven Mohr, assumerà il ruolo di Head of Motorsport fino all'annuncio del successore di Leschiutta.