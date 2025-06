Sim Racing | ACI Esport Formula 2025: RFM eSport soddisfatta a metà all’Hungaroring

Il Campionato ACI Esport Formula 2025 entra nella sua fase finale con la sesta e penultima tappa della stagione all’Hungaroring di Budapest: con la lotta per le posizioni di vertice che entra nel vivo, il nostro team partner RFM eSport è più determinato che mai per cogliere obiettivi prestigiosi in pista con Riccardo Tocu (#901) e con il rientrante Matteo Bellandi (#902) sulle due monoposto FIA F4 (IR-04) brandizzate LiveGP.it.

Bicchiere mezzo pieno dopo la pole di Tocu

Sul circuito ungherese la fluidità e la fiducia nell’affrontare le curve nella maniera giusta fanno la differenza tra una partenza dalle prime file e le retrovie (specialmente con le vetture di F4) e Riccardo Tocu è andato anche oltre le sue attese conquistando per 3 millesimi soltanto la pole position con un 1:43.608 firmato all’ultimo giro possibile. Una grandissima prestazione per il primo pilota RFM eSport, mentre il suo compagno Matteo Bellandi è andato a chiudere la quinta fila dello schieramento con un crono distante 614 millesimi dal tempo della pole.

Già dalla partenza della gara però Tocu avrà delle difficoltà a mantenere il ritmo visto in qualifica: al primo giro perde la leadership a favore di Botti, al quinto subisce l’attacco del leader del campionato Bristot per scendere al terzo posto, per poi scendere giù dal podio dopo il sorpasso spettacolare di Zappalà nell’ultima parte di gara che lo fa finire in quarta posizione. Bellandi invece riesce a salire in classifica nonostante un centro gruppo molto compatto e competitivo, concludendo la gara di Budapest con un modesto ottavo posto.

I due piloti salgono comunque in classifica piloti dopo la sesta tappa, con Riccardo Tocu che arriva a 96 punti per il quarto posto mentre Matteo Bellandi sale a quota 50 punti per occupare la nona posizione provvisoria. Tali prestazioni permette anche a RFM eSport di agganciare la Amethyst Racing al terzo posto ex-aequo della classifica team con 136 lunghezze, permettendo alla scuderia di Emanuele Ciliberti di poter lottare per il podio iridato del campionato.

Dichiarazioni dal garage RFM eSport

Sensazioni dunque positive in vista del gran finale di stagione, nonostante esca un po’ di amarezza dalle dichiarazioni dei piloti e del team principal di RFM eSport:

Sicuramente partendo dalla pole l’obiettivo era il podio, quindi non posso dire di essere pienamente soddisfatto. Ho perso qualche posizione nelle prime fasi e poi non sono più riuscito a ricucire del tutto il distacco da chi mi precedeva. Il passo c’era, ma non abbastanza per tornare davanti. Comunque P4 porta punti importanti e dimostra che la velocità c’è. Ora lavoriamo per migliorare la gestione gara e tornare sul podio nel prossimo round a Spa. – Riccardo Tocu

È stata una gara complicata per me. Partivo decimo e sono riuscito a guadagnare due posizioni, ma purtroppo non avevo il passo per fare molto di più. Ho anche avuto qualche piccolo problema che mi ha impedito di essere completamente a mio agio con la vettura. In ogni caso ho cercato di massimizzare il risultato e portare a casa punti utili per il team. Non è stata la mia miglior gara, ma testa alta e avanti. – Matteo Bellandi

Siamo soddisfatti a metà. La pole di Riccardo ha dimostrato che possiamo essere tra i più veloci, anche se purtroppo non siamo riusciti a concretizzare il podio. Matteo ha fatto il massimo con quello che aveva a disposizione oggi. Il lato positivo è che entrambi i piloti hanno portato a casa punti importanti e ora siamo terzi nella classifica team. Il campionato è ancora lungo e noi siamo lì a giocarci tutto. – Emanuele Ciliberti

Ora il team dovrà concentrare tutte le sue energie per preparare l’ultima gara del Campionato ACI Esport Formula 2025 in programma il 25 giugno all’Autodromo Nazionale Monza. Come sempre, per seguire non vi resta che sintonizzarvi alle 21:15 sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV.