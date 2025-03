GTWC Europe | Verstappen.com Racing al debutto nell'Endurance Cup

Dopo le anticipazioni delle ultime settimane è arrivata l'attesa l'ufficialità: Max Verstappen approda con il suo team nel GT World Challenge Europe Powered by AWS, scegliendo la Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO per il debutto della Verstappen.com Racing che avverrà nella classe GOLD dell'Endurance Cup.

Il progetto di Max e la scelta dell'Aston

Quella tra Max e le ruote coperte è una storia nata da qualche anno in parallelo alle sue attività da pilota F1. Il progetto, avviato nel 2022 con il supporto di Red Bull, era all'inizio ancorato alla sola collaborazione con Emil Frey Racing, compagine svizzera che disputa con regolarità i campionati DTM e GTWC Europe Sprint Cup con una Ferrari 296 GT3, brandizzata ovviamente con i colori del team di Max.

Per questa stagione, invece, Verstappen ha scelto per il suo team una Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO dopo un'intenso periodo di test e di confronti con altre vetture tra cui la stessa Ferrari o la Audi R8 LMS GT3 EVO II. Alla fine la scelta è ricaduta sulla vettura della casa di Lagonda (che vestirà il classico numero 33) cui discussione, a detta del pilota olandese, è rimasta ancorata alla GT3, spegnendo sul nascere le voci di un possibile suo trasferimento al team Aston Martin in F1.

La line-up: tra esperienza e gare virtuali

A scendere in pista per Verstappen.com Racing (che gestirà la vettura insieme a 2 Seas Motorsport) saranno dunque Thierry Vermeulen, esperto pilota olandese cui manager è proprio Jos Verstappen (padre di Max), Harry King, giovane promessa britannica, e Chris Lulham, pilota simracing del Team Redline, partner di Verstappen. La scelta di quest'ultimo rappresenta proprio uno dei punti chiave del progetto di Max Verstappen che è quello di facilitare e rendere possibile la transizione dei migliori piloti virtuali da sim driver a piloti veri.

Credits: GTWC Europe

Lo stesso Lulham affronterà anche la Sprint Cup con Emil Frey Racing grazie al rafforzamento della partnership già esistente tra il pilota olandese e la scuderia svizzera che, per il terzo anno di fila, schiererà la Ferrari 296 GT3 #69 classe PRO. Anche lì sarà affiancato da Vermeulen per una serie Sprint che inizierà con le loro due gare di casa a Brands Hatch (3-4 maggio) e Zandvoort (16-18 maggio), non prima però della gara d'apertura dell'Endurance Cup che avverrà come da tradizione al Circuit Paul Ricard (11-13 aprile).

Max: “L'obiettivo è essere competitivi, è stato il mio sogno supportare i sim driver”

Ci sarà dunque grande curiosità per vedere il debutto della Verstappen.com Racing e dello stesso Chris Lulham con un Max che, tramite le dichiarazioni rilasciate sul suo proprio sito web, ha rilanciato l'ambiziosità di un progetto che per il 2025 arriverà a vederli competere nel campionato GT3 più competitivo al mondo:

È sempre stato il mio sogno quello di supportare i giovani piloti e ho provato a creare una possibilità per un sim driver di progredire alle gare reali. Ora, con un Chris Lulham promosso dal Team Redline di simracing ad un programma GT3 Sprint ed Endurance e affiancato da Thierry Vermeulen, che ha corso per noi per diversi anni, faremo il nostro prossimo passo. Ovviamente c'è ancora molto da imparare per ottimizzare le performance della macchina e dei piloti, ma l'obiettivo è quello di essere competitivi e di lottare nella parte alta dello schieramento. È bello siamo riusciti a far accadere che un sim driver possa mettersi alla prova contro piloti esperti. Sono molto eccitato per l'anno davanti a noi!

Cresce dunque sempre di più l'attesa per un campionato che sta continuando ad attrare nomi sempre più popolari negli ultimi anni. Tra essi, Max Verstappen sarà certamente il più seguito in un 2025 che lo vedrà impegnato in due parti tra la caccia al suo quinto Mondiale Piloti in F1 e il debutto del suo team nel GTWC Europe.

Andrea Mattavelli