WEC | 1812km Qatar: Ferrari #51 in pole con Giovinazzi

Ferrari firma la pole posizione per la 1812km del Qatar con Antonio Giovinazzi. L'italiano svetta nelle qualifiche del FIA World Endurance Championship battendo la BMW #15 di Dries Vanthoor e la vettura gemella #50 di Antonio Fuoco. Dominio in LMGT3 per McLaren che monopolizza la prima fila con United Autosports.

1812km Qatar, qualifiche: Ferrari protagonista

Antonio Giovinazzi non sbaglia ed ottiene la prima pole nel Mondiale 2025. Il pugliese festeggia regolando di 136 millesimi la BMW #15 di Vanthoor, abile nel finale a precedere la Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco.

Cadillac conquista la quarta e la quinta piazza con Hertz JOTA. Alex Lynn ha tenuto testa ad Sebastien Bourdais, le due V-Series.R hanno preceduto nell'avvincente Q2 sotto i riflettori di Lusail la BMW #20, la Toyota #7 e la Ferrari #83 AF Corse.

Robin Frijns, Nyck De Vries e Robert Kubica concludono quindi nell'ordine la Top10 precedendo l'Alpine #35 di Charles Milesi e la Peugeot #94 di Jean Eric Vergne.

Porsche Penske e Toyota #8 out dal Q1

Porsche Penske Motorsport esce dalla lotta per la pole con entrambe le auto. Julien Andaluer #5 ha chiuso 11mo davanti a Stoffel Vandoorne (Peugeot #94) ed al compagno di squadra campione del mondo in carica Kevin Estre con la seconda 963 ufficiale #6.

Alpine #36, Aston Martin THOR #009, Proton Competition Porsche #99, Aston Martin THOR #007 e Toyota GR #8 completano nell'ordine la griglia di partenza della prima sfida del FIA WEC 2025.

LMGT3 1812km Qatar qualifiche: doppietta McLaren ed United Autosports

McLaren replica quanto fatto nelle prove libere e monopolizza la prima fila in vista della 1812km Qatar 2025. Sean Gelael #95 e Sebastian Baud #59 si sono inseriti in prima e seconda piazza precedendo il debuttante Finn Gehrsitz a bordo della Lexus #78 Akkodis ASP.

Il tedesco ha beffato le due Ferrari 296 GT3 VISTA AF Corse di Francesco Castellacci #54 e Simon Mann #21. Concludono nell'ordine la Top10 in vista della sfida di domani Akkodis ASP Lexus #87, Heart of Racing Aston Martin #27, WRT BMW #46, TF Sport Corvette #81 e Proton Competition Ford #88.

Niente Top10 per la Porsche #92 Manthey 1st Prohm, Aston Martin #10 Racing Sprit of Leman e Corvette #33 TF Sport. L'auto di Ben Keating, in difficoltà in mattinata, non ha superato il turno, missione riuscita alla gemella #81.

Out anche la BMW #31 WRT, la Porsche #85 Iron Dames, la Ford #77 Proton Competition e le due Mercedes AMG GT3 EVO al debutto con i colori di Iron Lynx.

Domani alle 12.00 la prima tappa del FIA WEC, live come sempre su Discovery +, Eurosport oppure sul sito ufficiale del campionato (tutti servizi a pagamento).

Luca Pellegrini