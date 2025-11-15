TCR World Tour | Macao, race-1: Girolami domina, Ehrlacher campione

Yann Ehrlacher è il campione 2025 del Kumho FIA TCR World Tour dopo la prima delle due prove in programma in quel di Macao. Il francese di Lynk & Co batte il compagno di squadra Thed Björk al termine di una sfida dominata dal primo all'ultimo giro dalla Hyundai di Néstor Girolami.

Credits: TCR World Tour

TCR World Tour: Björk non riesce a sorprendere Ehrlacher al via

Néstor Girolami (BRC Hyundai) ha tenuto alla perfezione la pole al via respingendo ogni assalto da parte di Yann Ehrlacher (Lynk & Co Cyan Racing). Partenza negativa invece per Thed Björk (Lynk & Co Cyan Racing) , unico rivale del francese per la conquista del titolo TCR World Tour 2025.

Lo svedese ha tentato di passare il nipote di Yvan Muller, ma tra la ‘Mandarin’ e la ‘Lisboa’ ha dovuto lasciar sfilare Mikel Azcona (BRC Hyundai) e Esteban Guerrieri (GOAT Racing Honda).

TCR World Tour: Girolami domina e vince

Senza bandiere gialle, Ehrlacher non ha mai veramente impensierio il primato della Hyundai Elantra N TCR ufficiale #129. Girolami, autore della pole ieri, ha amministrato la situazione per tutti e 10 i giri previsti senza concedere niente al rivale.

Il francese di Lynk & Co Cyan Racing, dopo aver lasciato sfilare Azcona, si è ‘accontentato' della terza posizione vincendo automaticamente il titolo 2025, il primo in carriera nel TCR World Tour dopo i risultati nel 2020 e nel 2021 all'intero del FIA WTCR.

Il 29enne nativo di Mulhouse ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Guerrieri, Björk e Ma Qing Hua con la terza delle auto di Cyan Racing presentin in azione. Ricordiamo che i cinesi hanno ottenuto prima del round di Macau il titolo team, prima d'oggi non avevano però mai primeggiato anche nella classifica piloti.

Solamente 7mo nella race-1 Montenegro con l'Honda di GOAT Racing. L'argentino ha chiuso davanti a Josh Buchan (HMO Customer Racing Hyundai), autore della pole per la seconda prova del weekend.

Molto avvincente invece il duello l'11ma posizione tra Pepe Oriola (GOAT Racing Honda) e Santiago Urrutia (Lynk & Co Cyan Racing): lo spagnolo si è arreso sull'uruguaiano dopo una lunga bagarre.

Domani la race-2 del TCR World Tour tra i muretti del Guia Circuit. La partenza sarà 4.00 italiane, la diretta è disponibile come sempre su YouTube sul canale ufficiale Macau GP e su quello del TCR.

Luca Pellegrini