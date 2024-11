Moto3 | GP Malesia, Gara: David Alonso vince per la Comunità Valenciana

Tredici volte David Alonso: il pilota colombiano entra sempre di più nella storia della Moto3 vincendo anche il Gran Premio della Malesia. Sesta vittoria consecutiva per il pilota Aspar, capace di avere la meglio su Taiyo Furusato e José Antonio Rueda.

David Alonso per Valencia: una vittoria commovente

Sono 17 le vittorie di David Alonso nella sua carriera in Moto3, che ancora avrà una gara prima di passare in Moto2 nel 2025 sempre con la struttura di Aspar Martínez. Una vittoria che, però, vale più delle altre: il colombiano è cresciuto sportivamente proprio a Valencia, dove il Team Aspar ha la propria sede. Un successo emozionante sia per il pilota che per la squadra, come testimonia la bandiera della Comunità Valenciana portata al parco chiuso dal neo-campione del Mondo. Una gara “alla Alonso” quella corsa dal #80, sempre più dominatore della categoria. Retrocesso addirittura fuori dalla top 10 dopo aver schivato la caduta di Daniel Holgado, Alonso è tornato sul gruppo di testa e si è messo in testa ad un paio di tornate dalla conclusione della corsa. Il pilota CFMOTO ha sfruttato il leggero errore commesso da Taiyo Furusato alla penultima curva, superando il giapponese di scia sul rettilineo. Il giapponese ha comunque provato a conquistare il primo successo di carriera, posizionandosi al meglio per la volata finale. Purtroppo il nuovo propulsore Honda (che si è rivelato problematico per la coppia Leopard Racing, ndr) non è bastato per avere la meglio su Alonso: sono 88 i millesimi che separano i due sul traguardo.

José Antonio Rueda torna sul podio, beffato Ortolá

Oltre a Furusato, anche José Antonio Rueda torna sul podio nel Gran Premio della Malesia. Il pilota spagnolo ha dimostrato un ritmo invidiabile negli ultimissimi giri, tale da (quasi) ricucire il gap che lo separava dalla coppia di testa. Presa la 3ª posizione all'inizio dell'ultima tornata, Rueda è stato di gran lunga il più veloce in pista nell'ultimo passaggio. Un podio senza dubbio meritato, mentre Ivan Ortolá è 4° e sempre più vicino ad essere giù dal podio iridato alla fine del 2024. Il pilota MT Helmets - MSi si trova a 19 punti dalla 2ª piazza, rimanendo così matematicamente in lotta. A chiudere la top 5 è Collin Veijer: l'olandese è stato protagonista di una gara piuttosto anonima, nella quale è riuscito a pareggiare i conti con Holgado in campionato: 236 punti per i due che si scontreranno nell'ultimo round stagionale per il titolo di vice-campione.

Joel Kelso e Ryusei Yamanaka precedono una tripletta italiana: Stefano Nepa beffa Matteo Bertelle sul traguardo per la 8ª posizione. I due hanno dimostrato un ottimo ritmo, sicuramente tale da lottare per le prime cinque posizioni. Purtroppo, la lotta tra i due ha fatto in modo che gli italiani perdessero il treno dei migliori. A chiudere la top 10 il rookie Luca Lunetta, capace di avere la meglio sul “gambero” David Almansa. Il rookie di Snipers è stato in testa per diversi passaggi a inizio gara, salvo poi indietreggiare fino a scivolare fuori dai 10. Zona punti anche per Filippo Farioli, 13°.

Moto3 | GP Malesia: i risultati della gara

Valentino Aggio

