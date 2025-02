IGTC | 12h Bathurst qualifiche: Auer in pole con Mercedes

Lucas Auer ha conquistato con la Mercedes #77 Team Craft-Bamboo Racing la pole position per la 12h Bathurst 2025, prima prova dell'Intercontinetal GT Challenge. L'austriaco svetta contro il cronometro nella decisiva Superpole davanti all'Audi #183 Jamec Racing / Team MPC di Ricardo Feller ed alla Mercedes-AMG Team GMR #188 di Maro Engel.

12h Bathurst: Auer perfetto contro il cronometro

Il tirolese di Mercedes, in azione questo fine settimana con Maxi Goetz e Jayden Ojeda, inizia bene il 2025 battendo di 125 millesimi l'Audi di Feller che aveva colto la pole provvisoria dopo le qualifiche.

L'ex vincitore della 24h del Nurburgring si è dovuto arrendere al rivale, ma è stato comunque in grado di ottenere la prima fila respingendo il ritorno del detentore del record del tracciato Maro Engel (Mercedes-AMG Team GMR #188).

Insegue BMW e Ferrari con Sheldon van der Linde e Chaz Mostert. Il sudafricano di WRT e l'australiano di Arise Racing GT hanno ottenuto il quarto ed il quinto crono imponendosi sulla Porsche 992 GT3-R #91 The Bend Motorsport Park di Laurin Heinrich, rookie in quel di Bathurst che ha siglato la pole in PRO Am battendo Scott Andrews (Valmont Racing/Tigani Motorsport Audi #44).

L'ex vincitore della Rolex 24 at Daytona in LMP3 scatterà in 7ma posizione nella classifica overall alle spalle della Mercedes AMG GT3 EVO #75 targata 75 Express di Luca Stolz, tedesco vincitore due volte della prima tappa dell'Intercontinental GT Challenge con Jules Gounon e Kenny Habul.

Menzione finale ai margini della Top10 per Cam Waters (Scott Taylor Motorsport Mercedes #222) e Lee Holdsworth (Hallmarc / Team MPC Audi #8), autore del giro veloce in Bronze Cup ed unico rappresentante della classe citata tra i migliori dieci.

Niente Top10 per Matt Campbell e Raffaele Marciello

Le qualifiche della 12h Bathurst 2025 non hanno sorriso alla Porsche 992 GT3-R #911 Absolute Racing di Matt Campbell ed alla BMW M4 GT3 #46 WRT di Raffaele Maricello.

L'australiano e l'elvetico hanno perso la chance di accedere alla battaglia per le prime posizioni completando il sabato australiano in 11ma e 12ma piazza. Entrambi hanno preso parte alla Q2 non riuscendo a rientrare tra i migliori dieci della classifica combinata che ha valutato anche il risultato della Q1.

Oggi alle 19.45 la green flag della Meguiar’s Bathurst 12 Hour 2025, live su YouTube attraverso il canale ufficiale YouTube dell'evento e dell'Intercontinental GT Challenge (GT World) oltre che su Sky Sport.

Luca Pellegrini