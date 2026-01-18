UAE4 Series | Abu Dhabi, gare 2-3: primo centro per Maccagnani

Niccolò Maccagnani ed Andy Consani sono stati i protagonisti della seconda giornata di gare per la prova inaugurale della UAE4 Series 2026 ad Abu Dhabi. I piloti di Mumbai Falcons e R-ace GP sono stati i rispettivi vincitori di gara 2 e gara 3 tenutosi sul circuito di Yas Marina in due corse in cui non sono mancate emozioni, sorpassi e anche qualche incidente di troppo che ha finito per indirizzare i risultati finali e anche le classifiche del campionato dopo il suo primo round.

Gara 2: Maccagnani imprendibile dalla pole

La giornata di domenica è iniziata nel migliore dei modi per il nostro Niccolò Maccagnani, che ha conquistato la vittoria in gara 2 dopo aver sfruttato al massimo la Reverse Pole conquistata dopo il 12° posto di ieri. A premiare il giovane romano della Ferrari Driver Academy sono stati il suo passo costante e la sua gestione dei momenti in una corsa frammentata dai tanti incidenti che hanno portato a tre Safety Car (di cui una al primo giro per l’incidente al via che ha messo fuori gioco Campbell-Pilling e Costoya Sanabria) e a una bandiera rossa causata proprio nell’ultimo giro da Kaylee Countryman.

Dietro a Maccagnani abbiamo Emily Cotty in seconda posizione con la R-ace GP, precedendo il proprio compagno di squadra Kenzo Craige che conquista così il suo primo podio di carriera nonché la vittoria nella graduatoria Rookie. A seguire troviamo tre Mumbai Falcons con Kingsley Zheng e Alp Alksoy in top 5 mentre il vincitore di gara 1 Oleksandr Bondarev ha chiuso sesto senza riuscire a completare degli attacchi sui suoi compagni. Settima posizione per il suo rivale Andy Consani (R-ace GP), completano la top 10 Scott Kin Lindblom (Hitech), David Cosma-Cristofor (Prema) ed Adam Al Azhari (Yas Heat Racing).

Pos. N. Pilota Team Tempo Gap 1° 19 Niccolò Maccagnani Mumbai Falcons Racing Limited 25:52.269 Leader 2° 42 Emily Cotty R-ace GP 25:52.642 +0.373 3° 29 Kenzo Craige R-ace GP 25:53.033 +0.764 4° 69 Kwan Ho Kingsley Zheng Mumbai Falcons Racing Limited 25:53.586 +1.317 5° 10 Alp Aksoy Mumbai Falcons Racing Limited 25:53.904 +1.635 6° 27 Oleksandr Bondarev Mumbai Falcons Racing Limited 25:54.242 +1.973 7° 30 Andy Consani R-ace GP 25:54.572 +2.302 8° 8 Scott Kin Lindblom Hitech 25:55.007 +2.738 9° 99 David Cosma-Cristofor Prema Racing 25:55.531 +3.262 10° 12 Adam Al Azhari Yas Heat Racing 25:55.875 +3.606

Gara 3: Consani resiste su Bondarev

Credits: UAE4 Series

L’ultima manche del primo round ha visto il trionfo di Andy Consani, giovane pilota francese della R-ace GP e del Mercedes Junior Team che è riuscito a prevalere su Oleksandr Bondarev dopo un duello intenso tra i due. L’ucraino della Mumbai Falcons si è dovuto stavolta accontentare di un secondo posto che però lo lascia al comando della classifica dopo il primo round con soli due punti di vantaggio su Consani (51 contro i 49 del transalpino). Gara 3 anch’essa funestata da diverse neutralizzazioni con altre tre Safety Car e diversi incidenti, ma quello più importante di più è il contatto avvenuto all’ultima curva con David Cosma-Cristofor ed Elia Weiss che si erano autoeliminati nella lotta per il terzo posto. Tale incidente, per loro fortuna, ha causato anche l’uscita della bandiera rossa che ha riportato le classifiche finali di gara al precedente giro. Di conseguenza Christan Costoya si vede “scippato” il podio a favore proprio di Elia Weiss, con il tedesco della R-ace GP che è stato classificato terzo davanti a Cosma-Cristifor (Prema).

Quinto posto per Rowan Campbell-Pilling (Pinnacle Motorsport) mentre dietro a lui troviamo Costoya, sesto nei risultati finali. Una ottima Emily Cotty (R-ace GP) conclude al settimo posto davanti al suo compagno Kenzo Craige, mentre in nona posizione troviamo un Scott Kin Lindblom che ha rimontato dal fondo della griglia con la sua Hitech. Bader Al Sulaiti (QMMF) completa la top 10 davanti ad un Iacopo Martinese (PHM Racing) che con la bandiera rossa si è visto sfumare la sua nona posizione e i suoi primi due punti stagionali. Gara sfortunata anche per Niccolò Maccagnani, con il giovane pilota di Mumbai Falcons che è stato costretto due volte alla sosta per contatti di gara.

Pos. N. Pilota Team Gap 1° 30 Andy Consani R-ace GP Leader 2° 27 Oleksandr Bondarev Mumbai Falcons Racing Limited +0.431 3° 32 Elia Weiss R-ace GP +0.886 4° 99 David Cosma-Cristofor Prema Racing +1.398 5° 24 Rowan Campbell-Pilling Pinnacle Motorsport +1.846 6° 1 Christian Costoya-Sanabria Prema Racing +2.245 7° 42 Emily Cotty R-ace GP +2.754 8° 29 Kenzo Craige R-ace GP +3.084 9° 8 Scott Kin Lindblom Hitech +3.518 10° 5 Bader Al Sulaiti QMMF by Hitech +3.927

Classifica piloti Top 10: Bondarev 51, Consani 49, Cosma-Cristofor 29, Maccagnani 25, Craige 25, Cotty 24, Aksoy 20, Al Azhari 13, Zheng 12, Costoya 10

La UAE4 Series 2026 ritornerà in pista tra una settimana sempre sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi per il secondo dei tre round del campionato in programma dal 23 al 25 gennaio.

Andrea Mattavelli