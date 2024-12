F1 Academy | Qatar: Pin domina, ma il titolo è di Abbie Pulling

Il penultimo round della stagione 2024 di F1 Academy, tenutosi sul circuito di Lusail in Qatar, è stato caratterizzato sia dalla velocità in pista che dagli imprevisti, come l'annullamento di gara 2. Doriane Pin ha dominato con la conquista della pole position e la vittoria in gara 1 - terza per lei in stagione - che, tuttavia, non è bastata per ostacolare l’ascesa al titolo della britannica Abbi Pulling. La pilota del team Rodin Motorsport si è infatti laureata campionessa con una gara d’anticipo, diventando la seconda vincitrice della categoria femminile, dopo Marta García nel 2023.

Gara 1: il dominio di Doriane Pin

Sotto le luci del deserto qatariota, gara 1 ha confermato il dominio di Doriane Pin. Partita dalla pole position, la pilota junior Mercedes ha mantenuto un ritmo impeccabile dall’inizio alla fine, resistendo agli attacchi di Abbi Pulling e Maya Weug.

La gara è stata caratterizzata da pochi colpi di scena, con Pin che ha stabilito un distacco di 6.7 secondi sul traguardo rispetto a Pulling, garantendosi anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce. La pilota del team PREMA ha mostrato un'ottima gestione delle gomme e della pressione, mantenendo la leadership per tutta la durata della corsa. Ciò le ha permesso di costruire un distacco costante e significativo da Abbi Pulling, sua principale inseguitrice. La britannica non ha mai avuto il ritmo per impensierire la francese, ma ha mostrato grande lucidità, evitando rischi inutili e consolidando la sua posizione. Il suo secondo posto le è stato infatti sufficiente per assicurarsi il titolo di campionessa della F1 Academy 2024 con una gara d’anticipo, dopo il dominio del weekend di Singapore che le ha offerto il match point.

Dietro di loro, Maya Weug ha completato il podio al terzo posto, con una gara solida e regolare. La pilota olandese ha tenuto un ritmo costante, evitando errori e approfittando delle dinamiche alle sue spalle per mantenere la posizione. Compagna di squadra di Pin, ha dimostrato ancora una volta di essere una presenza costante nella top 3 della categoria, confermando le sue qualità sia in qualifica che in gara.

Hamda Al Qubaisi è arrivata appena sotto al podio, mentre Alisha Palmowski ha impressionato al suo debutto, conquistando il quinto posto e diventando la seconda Wild Card di questa stagione a raggiungere un piazzamento nella top five. La diciannovenne britannica, già vice-campionessa del campionato GB4 nel suo anno d'esordio in monoposto, ha tenuto dietro Lia Block.

Jessica Edgar si è piazzata settima, davanti a Nerea Marti e Aurelia Nobels; Emely De Heus ha ottenuto l'ultimo punto, nella sua terza gara a punti della stagione, dopo la penalità inflitta a Chloe Chambers di 5 secondi per partenza anticipata.

L’unico momento di tensione della gara è arrivato con l’uscita di pista di Bianca Bustamante, che ha perso il controllo in una delle curve più veloci del tracciato. L'incidente non ha avuto conseguenze per la pilota, ma ha causato una breve neutralizzazione della gara con l’esposizione delle bandiere gialle. Questo episodio ha permesso di accorciare le distanze sulle concorrenti dirette, senza però cambiare le posizioni.

Crediti: media F1 Academy

La cancellazione di Gara 2

In Gara 2 le pilote della F1 Academy non sono potute tornare in pista a causa di ritardi legati alla riparazione delle barriere del circuito. Un incidente avvenuto durante la Porsche Carrera Cup Middle East ha richiesto interventi prolungati, e per rispettare il programma del weekend, l’organizzazione ha deciso di cancellare la gara.

Una scelta che danneggia non solo le pilote, ma principalmente PREMA Racing che puntava a consolidare la leadership nella classifica squadre. Ora, il team italiano si prepara alla resa dei conti nell’ultimo round ad Abu Dhabi, con un vantaggio di soli 26 punti su Rodin Motorsport.

Appuntamento ad Abu Dhabi

Con il titolo già assegnato ad Abbi Pulling, l’attenzione si sposta ora sull’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, dove si deciderà il campionato squadre.

L’appuntamento è fissato dal 6 all’8 dicembre sul circuito di Yas Marina, per il gran finale della F1 Academy 2024.

Anna Botton