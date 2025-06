WorldSBK | Misano, Superpole Race: disastro Bulega, Razgatlıoğlu accorcia

Toprak Ragzatlioglu fa il bis sul circuito di Misano vincendo la Superpole Race della mattina WorldSBK. Il pilota turco accorcia le distanze sul leader del campionato Nicolò Bulega, che cade alla prima curva dopo un contatto con Alex Bassani. Straordinario Alex Lowes in seconda posizione, che riporta Bimota sul podio. Terza la Yamaha di Andrea Locatelli.

Bulega a terra, Toprak ringrazia

Toprak Razgatlioglu conquista la seconda vittoria del weekend sul circuito di Misano. Dopo il trionfo di ieri, il pilota turco si prende la scena anche nella Superpole Race, restando in prima posizione dall'inizio alla fine. Il pilota BMW si avvicina ancora di più al leader di classifica Nicolò Bulega, protagonista di un incidente alla prima curva del primo giro. Il pilota Ducati è stato infatti centrato da Alex Bassani, che non è riuscito a controllare la moto e ha messo a terra Bulega, incolpevole. Una domenica da dimenticare per Bulega, che è anche caduto nel corso del warm up mattutino prima della Superpole Race. Ad approfittarne è Bimota con Alex Lowes: l'inglese torna sul podio dopo il grande 2024 vissuto con Kawasaki, il primo con il marchio che a Rimini è di casa.

Locatelli a podio, male Montella e Iannone

Terza posizione per il pilota Yamaha Andrea Locatelli, che ottiene ancora un bel risultato dopo il quinto posto di ieri in Gara 1 e sale per la prima volta sul podio in un round italiano del WorldSBK. Dietro di lui si è posizionato Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), che peggiora di una posizione rispetto alla gara di ieri.

Oltre al disastro di Nicolò Bulega, gara da dimenticare anche per altri piloti italiani. Michael Rinaldi (Yamaha Motorxracing WorldSBK Team) ha chiuso in sedicesima posizione, davanti ad Andrea Iannone (Team Peta Go Eleven) in diciassettesima. Il pilota Pata Go Eleven ha commesso ancora una volta falsa partenza (terza volta dopo Portimão e Cremona, ndr). Ritiro invece per Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che dopo una bella gara cade a pochi giri dalla fine mentre era saldamente in zona punti. Quinta posizione dopo un sabato difficile per Álvaro Bautista davanti a Sam Lowes. Jonathan Rea è 7° in classifica e torna tra i migliori davanti al compagno di marca Remy Gardner, mentre Iker Lecuona chiude la zona punti in 9ª posizione.

Bulega ha ancora una chance in Gara 2

Appuntamento questo pomeriggio alle 14 per gara 2 del weekend italiano della SuperBike. Una occasione per Nicolò Bulega di riprendersi immediatamente dal disastro della Superpole Race e tenere il minaccioso Toprak Razgatliouglu a distanza di sicurezza. Per Toprak invece una nuova opportunità di guadagnare punti sul suo diretto avversario e conquistare un tris di vittorie.

Credits: WorldSBK

Passoni Federica