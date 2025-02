WorldSBK | Phillip Island: Bulega asso del venerdì, Iannone secondo

Ha inizio ufficialmente la stagione 2025 di WorldSBK, con le prime sessioni di prove libere sul tracciato di Phillip Island. A chiudere in testa in entrambe le occasioni è stato Nicolò Bulega, che sembra mantenere il trend dimostrato nei test.

Bulega e Iannone al comando in FP1, caduta per Razgatlıoğlu

Nella prima giornata del weekend australiano è Nicolò Bulega a prendersi la scena, facendo segnare il miglior tempo sia nel corso delle FP1 che durante le FP2, dimostrando il suo stato di forma già intravisto nel corso dei test. Il pilota italiano nel corso della prima sessione di prove ha fatto segnare un tempo di 1:28.922, che gli ha permesso di piazzarsi al comando della classifica. Subito alle sue spalle trova il connazionale Andrea Iannone, che in sella alla Ducati del team Go Eleven ha portato a casa un secondo posto e un miglior giro in 1:29.289. A chiudere la Top 3 si piazza Álvaro Bautista, che inizia la nuova stagione con un tempo di 1.29.515 e che si piazza davanti a Danilo Petrucci e Dominique Aegerter, rispettivamente in quarta e quinta posizione. “Solo” sesto Toprak Razgatlıoğlu, che dopo una caduta in curva 4 è riuscito a risalire la classifica e a contenere in danni con un tempo di 1:29.779.

Buona la prima sessione anche per Andrea Locatelli, unico pilota ufficiale Yamaha presente in pista dopo l'infortunio di Jonathan Rea, che porta a casa un tempo di 1:29.849, chiudendo in ottava piazza alle spalle di Alex Lowes (1:29.837) e davanti ad Axel Bassani (1:29.916) in nona posizione e Sam Lowes (1:29.929) in decima. Dodicesima posizione al debutto in Superbike per Yari Montella, che conclude la sua prima sessione nella massima classe delle derivate di serie con un giro in 1:30.289. Più indietro nella classifica invece l'idolo di casa Remy Gardner, che chiude in 16esima piazza e con un tempo di 1:30.553.

Bulega ancora il più veloce nelle FP2, in ripresa Razgatlıoğlu

A dominare la classifica anche della seconda sessione di prove libere è stato ancora Nicolò Bulega, che fin dalle prime fasi si è posto in testa al gruppo e ha portato a casa il miglior tempo di 1:28.790. In seconda posizione ancora una volta si piazza Andrea Iannone, che sta dimostrando un buon stato di forma in queste primissime fasi di campionato e che chiude la sessione con un tempo di 1:29.196. Terzo posto per Toprak Razgatlıoğlu, che risolleva la giornata con un giro in 1:29.599 che gli permette di riscattare il risultato della mattina. A chiudere la Top 5 si piazzano Danilo Petrucci, forte di un tempo in 1:29.604 e Álvaro Bautista, quinto con un giro in 1:29.610.

Buona progressione per Yari Montella, che nel pomeriggio conclude in settima posizione, appena alle spalle di Sam Lowes, con un tempo di 1:29.815 che gli permette di stare davanti in classifica ad Alex Lowes (1:29.880) in ottava posizione e Scott Redding in nona. Non è migliorata nel corso del pomeriggio la posizione di Remy Gardner, che anche nella seconda sessione di prove conclude in 16esima piazza e con un tempo di 1:30.299, piazzandosi alle spalle del debuttante Ryan Vickers, di Garrett Gerloff e Xavi Vierge, rispettivamente in tredicesima, quattordicesima e quindicesima posizione.

WorldSBK | Phillip Island: i risultati delle due sessioni combinati

Valentina Bossi

