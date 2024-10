FIA Motorsport Games | Guida alle "Olimpiadi del Motorsport" di Valencia

Dopo i Giochi disputati a Roma nel 2019 e a Marsiglia nel 2022, questo fine settimana si terrà a Valencia la terza edizione dei FIA Motorsport Games, le Olimpiadi del Motorsport con cadenza biennale organizzate da SRO. Ben 85 nazioni saranno presenti a questa edizione, alcune delle quali alla prima edizione.

Storia dei FIA Motorsport Games

I Motorsport Games nascono da SRO, l'organizzazione di Stephane Ratel che organizza diversi campionati GT in giro per il mondo: nel 2018 tutto ebbe inizio in Bahrain con la FIA GT Nations Cup, una competizione per vetture GT organizzata sul circuito di Sakhir, e con i piloti divisi in equipaggi nazionali. A vincere fu la Turchia in quel caso, ma già dall'anno dopo si decise di espandere la manifestazione e di creare delle vere e proprie Olimpiadi. La città scelta per la prima edizione fu Roma (in cui i Giochi Olimpici veri e propri mancano dal 1960), e nonostante le poche discipline presenti fu evidenziata la volontà di voler rappresentare il motorsport a tutto tondo, vista la presenza anche del sim racing e del drifting.

Al termine dell'evento viene stilata una classifica basata su un medagliere in stile olimpico, dove vince chi ottiene più ori; in caso di parità si contano gli argenti, e in caso di ulteriore parità si contano i bronzi. Se però per le Olimpiadi classiche il medagliere è utile meramente per chi segue, senza nessuna utilità pratica, nel Motorsport Games la Nazione svetta al termine della manifestazione vince l'evento, venendo premiata nella cerimonia di chiusura. Nel 2019 a vincere fu la Russia, mentre nel 2022, nell'edizione di Marsiglia, a imporsi fu l'Italia, grazie a tre ori e un argento. Proprio nell'edizione del 2022 l'Italia schierò due stelle: il futuro pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli, oro in Formula 4, e il neo campione del DTM Mirko Bortolotti, argento in GT3 Sprint.

Le discipline e le categorie di Valencia

Rispetto all'edizione di Marsiglia, ci sarà un aumento delle competizioni. In totale ci saranno sei discipline, con ben ventisette categorie:

Circuit: GT Single Maker (Ferrari Challenge), Drifting, Touring Car, Formula 4, GT Sprint, GT;

GT Single Maker (Ferrari Challenge), Drifting, Touring Car, Formula 4, GT Sprint, GT; Rally: Rally 2, Rally 2 Tarmac, Rally 2 Gravel, Rally 4, Rally 4 Tarmac, Rally 4 Gravel, Historic Rally, Historic Rally Tarmac, Historic Rally Gravel;

Rally 2, Rally 2 Tarmac, Rally 2 Gravel, Rally 4, Rally 4 Tarmac, Rally 4 Gravel, Historic Rally, Historic Rally Tarmac, Historic Rally Gravel; Off Road: Cross Car Senior, Cross Car Junior, Cross Car Mini;

Cross Car Senior, Cross Car Junior, Cross Car Mini; Karting: Karting Endurance, Karting Sprint Senior, Karting Sprint Kunior, Karting Mini;

Karting Endurance, Karting Sprint Senior, Karting Sprint Kunior, Karting Mini; Electric Street: Auto Slalom, Karting Slalom;

Auto Slalom, Karting Slalom; Esports: Esports GT, Esports F4.

Oltre a queste, si terrà anche una gara di Truck dimostrativa, che non assegnerà medaglie valide per la competizione.

La base principale dell'evento sarà il circuito Ricardo Tormo, situato a Cheste, ma le varie competizioni si terranno sparse nella città: le gare di kart e di Cross Car si terranno sul circuito Aspar, nella zona sud di Valencia, mentre le competizione di sim racing si terranno nella Città delle Arti e della Scienza, dove verranno fatte anche le cerimonie di apertura e di chiusura. E, ovviamente, le gare rallistiche si terranno sulle strade cittadine.

L'Italia si presenterà in 11 categorie. QUI potete trovare l'elenco degli italiani iscritti.

Le info sul weekend

I FIA Motorsport Games inizieranno già mercoledì sera, quando presso la Città delle Arti e della Scienza si terrà la cerimonia d'apertura, in pieno stile olimpico. Giovedì inizieranno già le prime prove, con le sessioni che continueranno fino a domenica. QUI è possibile trovare tutto il programma dell'evento.

Per quanto riguarda i format delle varie categorie, QUI è possibile trovare tutto quello che si cerca. Infine, tutte le gare (eccetto i rally, per cui ci sarà un riassunto giornaliero) si potranno vedere in diretta sul canale YouTube dei FIA Motorsport Games.

Alfredo Cirelli