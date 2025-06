WorldSBK | Le vittorie di Rinaldi a Misano 2021 e il ritorno sulla griglia

Il weekend di Misano di WorldSBK è sempre speciale per i piloti italiani e lo sarà ancora di più per Michael Ruben Rinaldi, che torna sulla griglia delle derivate di serie sulla stessa pista in cui ha vinto nel 2021.

Misano 2021 e le vittorie davanti al pubblico di casa

Il Misano World Circuit è una pista su cui tutti i piloti italiani - e non solo - e tutti i piloti Ducati sognano di fare bene e di poter portare a casa il miglior risultato possibile. Questo sogno si è realizzato nel corso della stagione 2021 per Michael Ruben Rinaldi, che nel corso del terzo appuntamento stagionale è stato in grado di conquistare due vittorie sul tracciato italiano. Il round romagnolo del 2021 è stato quindi a tutti gli effetti un appuntamento speciale per Rinaldi, che è salito sul podio in tutte e tre le gare, sfiorando la tripletta di vittorie, negatagli però da Toprak Razgatlıoğlu in Gara 2.

Il weekend del pilota italiano - allora portabandiera del team Ducati Aruba.it - è iniziato con il piede giusto, partendo dal fatto che sia riuscito a conquistare una buona posizione in griglia, scattando infatti dalla quarta piazza per Gara 1. Questo piazzamento gli ha permesso di beffare sia Jonathan Rea, poleman per quella corsa, Toprak Razgatlıoğlu e il compagno di squadra Scott Redding, ponendosi in testa allo schieramento e portando a casa la vittoria. Lo stesso scenario si è ripetuto anche nel corso della Superpole Race, quando allo stesso modo del sabato il pilota italiano si è portato davanti a tutti, chiudendo in prima posizione e guadagnandosi la partenza dalla prima piazzola della griglia per Gara 2. Il sogno della tripletta a casa è però sfumato, dal momento che durante l’ultima gara del weekend di Misano Rinaldi ha dovuto “accontentarsi” della seconda posizione, cedendo la vittoria al pilota turco di casa Yamaha. Nonostante questo, il round sul circuito dedicato a Marco Simoncelli è stato da incorniciare per Michael Rinaldi, che è riuscito a vincere per due volte da italiano, in Italia e in sella a una moto completamente italiana.

Credits: WorldSBK

Il ritorno in Superbike dopo l’incubo della Supersport

Dopo la dipartita dalla massima classe delle derivate di serie alla fine del 2024 e il passaggio alla categoria Supersport, le condizioni non sono state delle più semplici per Michael Ruben Rinaldi. L’avvio di stagione nella nuova classe non è stato infatti particolarmente fruttuoso per l’italiano, che nel corso delle prime cinque gare del 2025 ha portato a casa solamente 17 punti. Non lo scenario che ci si aspettava da un cinque volte vincitore della superbike, che ha quindi colto al volo l’occasione per tornare nella massima serie e riprendere su un terreno già battuto e non completamente sconosciuto come il WorldSSP.

Rinaldi farà quindi il suo ri-esordio a Misano, su una pista che conosce molto bene e che, come già detto, lo ha visto vincitore non molti anni fa. Nel farlo sarà affiancato dal team Motoxracing, in una line up che lo vede affiancare Bahattin Sofuoğlu e con una squadra che gli ha concesso questa opportunità. Sarà cruciale quindi per il pilota italiano riuscire a portare a casa buoni risultati, in quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una delle ultime occasioni per poter trovare un posto stabile nella categoria.

Valentina Bossi

