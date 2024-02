MotoGP | La nuova era di Repsol Honda inizia con la RC213V

Repsol Honda Team toglie i veli alla nuova RC213V per la stagione 2024 nella città di Madrid, sede del main sponsor Repsol. Luca Marini e Joan Mir saranno i due piloti titolari in MotoGP, l'inizio di una nuova era senza Marc Marquez.

UNA LIVREA NOSTALGICA

Una nuova annata per quanto riguarda il Motomondiale segna l'inizio di una nuova era per il team Honda HRC, con l'uscita di scena di Marc Marquez (dopo 11 anni insieme) insieme allo sponsor Redbull e l'ingresso di una formazione completamente rinnovata.

L’attesa è tanta nel teatro madrileño, scelto per la presentazione della nuova moto: con un spettacolo di luci ed ombre iniziano a svelare i primi dettagli fino a mostrare una RC213V completamente rinnovata. Il team nipponico apre la presentazione del team con una minor attenzione verso Repsol ed una crescente importanza del marchio Honda. Non è un caso quindi la presenza di una nuova livrea con il rosso e il blu, insieme al bianco.

I riflettori si sono accesi sulle due figure che guideranno la squadra in questa nuova avventura: Luca Marini e Joan Mir. Entrambi i piloti hanno accolto con entusiasmo la sfida di portare avanti il prestigioso nome della Honda, determinati a fare onore alla ricca tradizione di successi.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Durante l'evento, il direttore generale di Honda Racing Corporation, Tetsuhiro Kuwata, ha sottolineato l'importanza di questa transizione e ha espresso fiducia nei nuovi piloti. "Il 2024 è un anno speciale in quanto celebriamo 30 anni di collaborazione con Repsol ed entriamo in una nuova era con i combustibili rinnovabili. Entrambi i piloti sono giovani, affamati e stanno già fornendo feedback chiari per ulteriori miglioramenti".

Joan Mir, confermato come pilota ufficiale per un'altra stagione, ha mostrato fiducia nel nuovo capitolo della squadra e ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni. "Penso che i colori di quest'anno siano davvero diversi e audaci, sicuramente qualcosa di unico da parte del team. Abbiamo avuto un primo assaggio positivo della moto e cinque giorni produttivi a Sepang, ora dobbiamo guardare avanti ai test in Qatar e alla gara. Godiamoci questo momento e prepariamoci velocemente per la stagione che verrà".

Luca Marini ha manifestato la sua gratitudine per l'opportunità di unirsi al team Honda HRC e ha espresso la sua determinazione a dare il massimo per ottenere risultati significativi. "Per me è un onore entrare a far parte del Repsol Honda Team, quando ero bambino avevo già delle tute nei loro colori per le minimoto da corsa. Ora essere qui, al lancio, con la tuta e la moto è un sogno che diventa realtà, qualcosa che viene dal destino. Questa moto è davvero bellissima, i colori sono una novità assoluta e sono orgoglioso di rappresentarli".

Con Marini e Mir pronti a guidare la Honda HRC nel suo nuovo capitolo, l'entusiasmo è palpabile e l'attesa per il debutto in pista è alle stelle: gli occhi di tutti sono puntati sulle prestazioni della casa giapponese e dei suoi nuovi protagonisti.

RIVEDI LA PRESENTAZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=3MWjfd2_7xU

Claudia Barchiesi