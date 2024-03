F1 | Circuito di Qiddiya: la nuova casa del GP Arabia Saudita

La Formula 1 ha trovato una nuova casa per il GP Arabia Saudita. La tappa, che ha debuttato nel calendario dal 2021 sul tracciato temporaneo Corniche di Jeddah (qui gli orari del Gran Premio di quest'anno), si trasferirà dopo il 2027 nella suggestiva cornice di Qiddiya City, che ha presentato quest’oggi il suo nuovo “Speed Park Circuit” come parte integrante del progetto Saudi Vision 2030.

Il circuito, che si prevede sia qualificato per raggiungere il Grado 1 dalla FIA, ha 21 curve, è a senso anti-orario ed è stato disegnato da Hermann Tilke e dall’ex-pilota di F1 Alexander Wurz con l’obiettivo di combinare il meglio tra i circuiti classici e i tracciati cittadini moderni, amalgamandosi al meglio con le attrazioni della città.

La cosa che balza più all’occhio sono i cambi di elevazione che su questa pista raggiungeranno i 108 metri, soprattutto nel tratto iniziale fino al “Blade”, una curva illuminata a led che si alzerà di ben 70 metri rispetto al terreno. Ci saranno inoltre due layout, il primo più votato ai circuiti tradizionali e il secondo più simile a un vero circuito cittadino.

L’altra novità che l’impianto offrirà sarà l’assenza delle tribune. Avete capito bene: gli organizzatori di Qiddiya permetterà ai spettatori di assistere al weekend di gara dai “vantage points” e dalle terrazze attorno al circuito, a cui si aggiungono diversi parchi acquatici a tema, un punto musicale attorno alla curva Blade e il “Falcon’s Flight”, le montagne russe più veloci al mondo che accompagneranno i piloti durante l’azione in pista.

Abdullah Aldawood, Managing Director della Qiddiya Investment Company, ha rilasciato alla presentazione le seguenti parole:

Lo Speed Park Track sarà la personificazione del potere di Qiddiya sulla filosofia del gioco e posizionerà la città come la casa del motorsport saudita e una delle località più richieste al mondo. I nostri visitatori e spettatori andranno incontro ad una delle esperienze di gara più immersive e uniche al mondo, grazie a questo tracciato disegnato dai piloti per i piloti e pronto per ospitare gli eventi più grandi del mondo del motorsport.