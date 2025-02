F4 Middle East | Lusail: Alex Powell domina gara 3 in Qatar

L'ultimo round del campionato di Formula 4 Middle East ha visto il trionfo di Alex Powell con il team R-ace GP. Il pilota americano conquista la vittoria dominando la gara dall'inizio alla fine davanti al teammate campione 2025 Emanuele Olivieri ed al portacolori di PHM Racing Reno Francot.

Powell al top, Olivieri ancora a podio

Dopo il titolo automatico al termine di race-2 da parte di Olivieri, R-ace GP firma una strepitosa doppietta in quel di Lusail con Powell ancora a segno. Il #41 dello schieramento, vincitore con merito ieri, ha ottenuto la quinta affermazione stagionale imponendosi con forza sul campione 2025.

Nuovo podio e best lap per il piemontese, abile ad entrare in Top3 in ogni singolo evento disputato nei pressi di Doha. L'italiano chiude quindi in modo stellare la serie con sei affermazioni in quindici eventi disputati.

Francot torna in Top3 dopo il secondo posto di ieri, l'olandese ha preceduto August Raber (Yas Heat Racing), Kean Nakamura-Berta e Tomass Stolcermanis (Mumbai Falcons).

Settimo posto per l'italiano Zhernui Chi (Prema), abile a precedere Tiago Rodrigues e Martin Molnar, entrambi rappresentanti del team Evans GP. Chiude la top ten il colombiano di Mumbai Falcons Salin Hanna.

Delusione per uno dei poleman di questo weekend Adam Al-Azhari (Yas Heat Racing). Dopo la squalifica di race-1 ed i problemi di race-2, il pilota arabo non è riuscito a concretizzare la seconda piazza ottenuta in qualifica. Il #12 del gruppo ha dovuto accontentarsi della 15ma piazza finale.

Appuntamento a maggio per la Formula 4

Con la terza gara di Lusail si conclude il campionato di Formula 4 Middle East. Un campionato che ha visto il trionfo dell'italiano Emanuele Olivieri, protagonista assoluto sin dall'opening round in quel di Abu Dhabi a Yas Marina. L'attenzione si sposta ora sulla F4 italiana che scatterà nel primo fine settimana di maggio con l'evento al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Federica Passoni