DTM | Lausitzring, gara-2: Aitken regola Rast nel finale

Jack Aitken passa a due giri dalla fine René Rast e vince gara-2 del DTM 2025 al Lausitzring. La Ferrari #14 di Emil Frey Racing beffa la BMW #33 Schubert Motorsport, una bellissima lotta fino alla bandiera a scacchi che ha visto protagonista anche la Mercedes #48 di Jules Gounon.

DTM Lausitzring: Aitken parte forte, Rast non molla

Jack Aitken (Emil Frey Racing Ferrari #14) ha controllato lo stint iniziale davanti a René Rast (Schubert Motorsport BMW #33). Il pluricampione tedesco si è messo all'inseguimento del britannico approfittando dei problemi del teammate Marco Wittmann e di un danno per la Porsche 992 GT3-R #91 Manthey EMA di Thomas Preining.

La BMW #11, virtualmente seconda dopo i primi giri, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema ai freni, mentre il campione 2023 ha rotto l'auto dopo curva 1 in seguito ad un contatto con la Ferrari 296 GT3 #14.

Il primo pit stop obbligatorio ha visto un cambio significativo in cima alla graduatoria. Rast, ai box un giro prima rispetto ad Aitken, si è trovato in cima alla classifica, abile a sfruttare a pieno le gomme già in temperatura.

Il #33 ed il #14 hanno quindi invertito le proprie posizioni prima di una breve bandiera gialla per rimuovere i detriti lasciati dalla BMW di Marco Wittmann.

DTM Lausitzring: Rast non sbaglia, ma si inchina ad Aitken

Rast è ripartito alla grande dopo la breve neutralizzazione ed ha subito allungato su Aitken, Maro Engel (Mercedes Team Winward #24) e Jordan Pepper (GRT Lamborghini #63). Nessuno è riuscito a tenere il ritmo della M4 GT3 EVO #33, apparentemente imbattibile nel cuore della competizione.

Il finale è stato stellare con una bellissima lotta che ha coinvolto Rast, Aitken e Jules Gounon (Mercedes Team MANN-Filter #48) fino alla bandiera a scacchi. Il francese, rientrato un giro prima rispetto ai rivali, ha beffato Engel e Pepper prima di lanciarsi all'inseguimento dei primi due.

Aitken ha messo pressione a Rast, il britannico regolarmente impegnato con Cadillac nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha beffato la BMW #33 completando un sontuoso sorpasso all'estero di curva 6.

La Ferrari ha quindi preceduto la BMW che in volata ha battuto la Mercedes di Gounon. Quarto posto per Pepper, abile a precedere Engel ed il rientrante Mirko Bortolotti con la Lamborghini #1 ABT.

Il trentino è risalito dalla 20ma posizione inserendosi davanti a Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69), Wittmann, Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf #22) e Timo Glock (Dörr Motorsport McLaren #16).

Prossimo appuntamento a Zandvoort tra due settimane. Ricordiamo che le due prove saranno ad orari differenti rispetto al solito vista la concomitanza con i test della 24h du Mans.

Luca Pellegrini