GTWC Europe | 3h Monza: Mercedes non sbaglia nelle qualifiche

Dopo il giro veloce nelle prove libere, Mercedes firma anche la pole position per la 3h di Monza, secondo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz precedono per 96 millesimi Maro Engel/Lucas Auer/Matteo Cairoli, GetSpeed batte Winward Racing Team Mann-Filter #48 dopo tre avvincenti sessioni in pista.

Mercedes auto da battere… per ora

Mercedes è salita di colpi nella seconda fase respingendo l'attacco della Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse di Alessio Rovera. L'italiano si è distinto in Q1 riuscendo a beffare le varie AMG GT3 EVO e le competitive McLaren di Garage 59.

Jules Gounon e Matteo Cairoli hanno riportato il brand di Stoccarda in cima alla graduatoria. L'andorrano e l'italiano, rispettivamente al volante della Mercedes #17 e della #48, hanno riscritto una classifica che non è più cambiata.

Lamborghini completa la seconda fila con Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper ( GRT-Grasser Racing Team Lamborghini #63) e Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli (Vincenzo Sospiri Racing Lamborghini #163).

McLaren segue Lamborghini, Ferrari in Top10

Garage 59 McLaren, invece, Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe #59 davanti ai leader Gold Cup Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald #58. 7mo posto per Boutsen VDS Mercedes #9, abili ad imporsi nei confronti di Ferrari #51, CSA McLaren McLaren #111 (Gold Cup), Comtoyou Aston Martin #7 e WRT BMW #32.

Menzione speciale anche per Nicolas Baert/ Jamie Day/Kobe Pauwels e Guilherme Oliveira/ Miguel Ramos/Thomas Fleming, rispettivamente a segno in Silver e Bronze Cup con Comtoyou Aston #21 e Garage 59 McLaren #188.

Alle 15.00 il secondo atto del GTWC Europe Powered by AWS Endurance Cup a Monza. Ricordiamo che come l'anno scorso si effettueranno tre soste e non due come accade nelle altre prove da tre ore, una variabile extra da tenere in considerazione.

Luca Pellegrini - Da Monza