F1 | GP Miami, le pagelle ai protagonisti

Oscar Piastri trionfa nel GP Miami conquistando la sua quarta vittoria stagionale, la sesta in carriera, consolidando il suo vantaggio nel Mondiale Piloti. Dietro l'australiano chiude il compagno di squadra Lando Norris che, dopo una partenza complicata, riesce a rimontare fino alla piazza d'onore precedendo la Mercedes di George Russell e la Red Bull del poleman Max Verstappen. Non pervenute le Ferrari che terminano il GP in P7 e P8 con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Ma vediamo i voti ai protagonisti del GP Miami, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2025.

Oscar Piastri 9,5. La vittoria se la costruisce giro dopo giro superando prima Antonelli e poi Verstappen. Da quel momento in poi deve solo controllare il possibile rientro di Norris e andare a conquistare la terza vittoria stagionale, la quarta in questo 2025, mettendo altri punti iridati tra sè e Norris.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Lando Norris 8. La sua solita partenza a rilento lo penalizza e lo fa retrocedere in P6. Poi è bravo a recuperare, forte di una vettura davvero veloce, ma non al punto da andare a riprendere il compagno di squadra.

George Russell 8,5. Fortunato ma altrettanto bravo. Fortunato perchè la VSC viene attivata poco prima della sua sosta, bravo perchè comunque riesce a tenere dietro un quattro volte Campione del Mondo gestendo in maniera eccellente le sue gomme.

Max Verstappen 9. Il migliore di giornata per distacco. E' l'unico che prova a rendere la vita difficile alle due McLaren, facendo sudare il sorpasso prima a Piastri e poi a Norris. La VSC lo penalizza nei confronti di Russell e, nonostante un grande ritmo, non riesce a conquistare un podio che avrebbe ampiamente meritato.

Alexander Albon 8,5. Prestazione sontuosa del pilota anglo-thailandese, oramai uno dei piloti più costanti e affidabili della griglia., che chiude in P5 e davanti ad una Mercedes e alle due Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli 7,5. Il weekend del giovane pilota italiano è sicuramente positivo. Al via prova a duellare con chiunque gli si pari davanti, poi la VSC gli fa perdere ben due posizioni a vantaggio di Russell e Albon. Ma è decisamente in crescita!

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Charles Leclerc 6,5. L'unico sussulto di una gara piatta e monotona lo ha nel duello con Sainz. Poi il focus si sposta sull'andare a prendere Antonelli, impresa che non riesce nè ad Hamilton (a cui cede la posizione) nè a lui. Aggiornamenti urgenti cercasi…

Lewis Hamilton 6,5. La Ferrari è questa e lui fa quel che può nonostante al muretto pasticcino un pò con lo scambio posizioni facendo infuriare in maniera plateale il sette volte Campione del Mondo.

Carlos Sainz 7. Gara solida e gagliarda dello spagnolo che perde il suo duello personale con la Ferrari venendo superato in un colpo solo prima da Leclerc e poi da Hamilton. Ma termina per la seconda volta a punti confermando il trend positivo iniziato a Jeddah.

Yuki Tsunoda 6,5. Salva il suo weekend con un punticino iridato che se non altro alza un pò il morale, sotto i tacchi, del giapponese che si aspettava sicuramente ben altro dalla sua esperienza in Red Bull.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Isaac Hadjar 6,5. Dopo la qualifica di sabato francamente ci si aspettava di più ma anche il franco-algerino è sfortunato in occasione della VSC e non può far altro che accontentarsi della P11.

Esteban Ocon 6,5. La sua gara è tutta nel duello duro ma bellissimo che ingaggia con Lewis Hamilton. Peccato per la VSC che lo penalizza oltremodo e gli preclude una possibile top 10.

Pierre Gasly 6. Partiva dalla pitlane e con pochissime speranze di zona punti. Chiude con un'onestissima P13 che, obiettivamente, era il massimo che poteva ottenere.

Nico Hulkenberg 6. Con la sua esperienza disputa un ottima qualifica e poi in gara cerca di capitalizzarla non riuscendo ad entrare in zona punti ma terminando davanti a vetture di sicuro più performanti della sua.

Fernando Alonso 5,5. L'Aston Martin è questa e lui, da pilota esperto qual è aveva previsto le difficoltà di Miami. Ma nel piattume generale ci finisce pure lui con un innocuo testacoda che, per sua fortuna, non aggrava una situazione già di per sè imbarazzante.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Lance Stroll 5. L'unica nota positiva è che non prende una paga allucinante da Alonso.

Liam Lawson 5,5. Il contatto con Doohan lo penalizza e lo spedisce in fondo al gruppo dove vi rimane prima di rientrare ai box e ritirarsi.

Gabriel Bortoleto 5,5. Come Bearman stava disputando una discreta gara prima di dover parcheggiare la sua Kick Sauber a bordo pista.

Oliver Bearman 5,5. Si ritira per noie alla power unit Ferrari mentre era in rimonta dopo una qualifica che definire deludente è un eufemismo.

Jack Doohan 5. Si ritira immediatamente dalla gara per il contatto nelle prime fasi di gara con Lawson. Lo rivedremo a Imola?

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Vincenzo Buonpane