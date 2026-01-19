Sim Racing | IRC: Rabitti e Plaku vincono a Zolder e Nurburgring

Il nuovo anno è arrivato anche per l’Italian Racing Championship che è entrata così nella fase più calda della stagione 2025/26. Il campionato riservato ai piloti virtuali su Assetto Corsa Competizione per console, di cui LiveGP è media partner, ha disputato a cavallo tra il 2025 e il 2026 le due tappe di Zolder e Nurburgring con risultati che tengono più aperta che mai la lotta per i titoli di classe, soprattutto in quella regina.

Zolder: Rabitti torna alla vittoria e firma un nuovo record

In Belgio è stato Riccardo Rabitti a conquistare una grandissima vittoria (la prima della sua stagione) che gli permette di riscrivere la storia dei record: infatti il pilota Dynamic Racing Simulation diventa l’unico ad aver vinto nell’IRC con quattro marchi diversi (su Lamborghini, Porsche, Audi e ora su Mercedes). Tale successo gli ha permesso di recuperare punti su Gianluca Candarella, con il leader di classifica che ha chiuso secondo sulla McLaren di Fenix Racing Team davanti a Leonardo Pipitone su Lamborghini.

Nella lotta per il terzo gradino del podio, originariamente preso da Maurizio Manos, è stata decisiva la penalità di 15 secondi afflitta al portacolori di REVO eSport per aver causato un incidente. Il pilota Lamborghini è così sceso al quinto posto dietro anche ad Edoardo Scapecchi, quarto con la BMW di Hydra V-Racing Team. Tra le altri classi ci sono i successi di Marco Poletti (McLaren, Fenix) in GT, di Marco Tronci (McLaren, Fenix) in AM e di Vincenzo Candia (McLaren, FOX eSport Production) in ROOKIE.

Nurburgring: Plaku trionfa nell’Eifel, Candarella allunga

L’ultima Endurance Race disputata in Germania, invece, ha visto il secondo successo stagionale di Fabio Plaku con la Porsche di Paracarri Team. Egli ha prevalso in una giornata condizionata dal meteo misto nel duello con Gianluca Candarella, di nuovo secondo con la 720S GT3 Evo della Fenix Racing Team per prendere punti pesanti in ottica iridata. Terzo al traguardo (e stavolta confermato sul podio) Maurizio Manos con la Huracan di REVO eSport.

Quest’ultimo ha prevalso per meno di un secondo al traguardo su Edorardo Scapecchi, di nuovo quarto sulla M4 GT3 Evo del team Hydra, mentre in top 5 troviamo anche Damiano Bellino con la Porsche dei Cip&Ciop. Solo sesto invece Riccardo Rabitti. Nella classe GT Luca Flaminio ha conquistato nel post-gara la prima vittoria per lui e il Formula Italian Team dopo una penalità di 25 secondi afflitta per molteplici contatti ad Enrico Buongiorno, secondo nei risultati finali. In AM e Rookie invece hanno vinto rispettivamente Sergio Infantino (McLaren, Fenix Racing Team) e Fabio Morandi (Ferrari, Poison Racing Team).

Classifiche piloti a 2 gare dalla fine

PRO : 1. Candarella 1048; 2. Rabitti 1006; 3. Travaglioli 997;

: 1. Candarella 1048; 2. Rabitti 1006; 3. Travaglioli 997; GT : 1. Poletti 744; 2. Falzin 714; 3. Trapani 708;

: 1. Poletti 744; 2. Falzin 714; 3. Trapani 708; AM : 1. Infantino 478; 2. Astorino 471; 3. Tronci 469;

: 1. Infantino 478; 2. Astorino 471; 3. Tronci 469; ROOKIE: 1. Morandi 242; 2. Tintorri 228; 3. Candia 222;

L’Italian Racing Championship 2025/26 si appresta dunque ad iniziare il rush finale decisivo della stagione con la trasferta di Kyalami, Sudafrica. La penultima tappa del campionato sarà trasmessa come sempre dal lunedì al giovedì dopo le ore 21 sui canali YouTube e Twitch di IRC Championship.