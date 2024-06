WorldSSP | Misano, Superpole: Adrián Huertas si conferma re delle qualifiche

Quello di Misano è un ritorno anche per la classe WorldSSP, che calca il tracciato romagnolo per la Superpole che, da questa stagione, si tiene il venerdì pomeriggio. Festeggia la pole Adrián Huertas, che dopo aver egemonizzato i test poco tempo fa sul nuovo tracciato inserito nel calendario di Cremona si prende anche la prima giornata a Misano seguito da un ottimo Yari Montella che regola Stefano Manzi.

L'ultimo giro mette a rischio la pole di Huertas

Se per tutta la durata della sessione dedicata al time attack in questo quarto round del campionato di WorldSSP è stato solo uno il pilota ad imporre il miglior ritmo, ovvero il #99 portacolori Aruba.it Adrián Huertas, rischia proprio sulla bandiera a scacchi dopo un ottimo ultimo giro dell'italiano Yari Montella - Barni Spark Racing Team - che perde solo 33 millesimi dal leader di giornata. Sorgono sempre più evidenti le difficoltà di Stefano Manzi e della sua Yamaha in fase di accelerazione. Infatti il #62 era solito a segnare il miglior intertempo nel tortuoso settore 1 di Misano per poi perdere di molto tutto il vantaggio accumulato in uscita dalla curva “Tramonto”, dovendo così accontentarsi del terzo posto.

Buona prestazione per Valentin Debise che a cinque minuti dalla conclusione segna il suo best lap portando la R6 del team Evan Bros a poco dalla prima fila. Dopo aver concluso le prove libere molto arretrato in sedicesima casella, Niki Tuuli si prende nel pomeriggio il quinto posto valido per la griglia di partenza nella giornata di sabato. Dietro Can Oncu del Puccetti Racing Team, unica Kawasaki in grado di competere con le altre moto in griglia. Chiudono la top 10 Federico Caricasulo che a tre minuti dalla fine della sessione di Superpole aveva guadagnato una grande quarta casella che però nei turbolenti ultimi minuti gli è stata sottratta. Bene Oliver Bayliss, che si mette in 8ª piazza precedendo il pari-marca Jorge Navarro, passato alla Ducati del team Orelac Racing. Chiude la top 10 la wild-card di lusso Luca Ottaviani, attualmente secondo nella Supersport targata CIV e già vincitore a Misano nel primo round stagionale.

Corsi, Antonelli e Giannini in seconda fascia. Male ancora Baldassarri

Per quanto riguarda le posizioni restanti vediamo Simone Corsi in sella alla Ducati del Renzi Corse in undicesima casella ad un soffio dal centrare l'obiettivo della top dieci. Dietro al campione in carica del CIV Supersport ci sono ben tre nomi altisonanti: le due MV Agusta ufficiali di Marcel Schrotter e Bahattin Sofuoglu, oltre alla Yamaha Ten Kate di Glenn Van Straalen, vincitore nell'ultimo round di Assen. Gabriele Giannini dopo aver scalato nei dieci minuti conclusivi diverse posizioni si ferma alla 18esima, come anche Niccolò Antonelli diciassettesimo. Nonostante il cambio di casacca, Lorenzo Baldassarri continua a faticare: passato da Ducati a Triumph, il ritorno in WorldSSP da parte dell'ex Yamaha si conferma quanto più turbolento: è 21° a fine giornata. Federico Fuligni chiude 22°, mentre la seconda wild-card scelta dalla Federmoto, ovvero Alessandro Sciarretta, ha chiuso 29° davanti alla QJMOTOR di Raffaele De Rosa.

WorldSSP | Misano: i risultati della Superpole

