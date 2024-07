MXGP | Lombok: Jeffrey Herlings domina e torna in corsa per il titolo

Doveva (e voleva) entrare in forma a metà campionato MXGP per sperare nell'iride. Jeffrey Herlings c'è riuscito eccome: a Lombok il pilota KTM festeggia il secondo Gran Premio stagionale con una splendida doppietta che lo porta a -51 in campionato. Tim Gajser e Calvin Vlaanderen completano il podio, Jorge Prado è 4°.

Jeffrey Herlings insaziabile: fa 117 su 120 in Indonesia

Il tour asiatico della MXGP in Indonesia ha decisamente fatto bene a Jeffrey Herlings: l'olandese negli ultimi due weekend ha totalizzato 117 dei 120 punti a disposizione, tornando così di prepotenza all'interno della lotta iridata. In Gara 1 l'accelerazione di Herlings negli ultimi 10' è stata perentoria, del “The Bullet” dei giorni migliori. Recuperato Tim Gajser nell'arco di qualche giro, l'olandese ha superato il rivale all'interno: nella foga, lo sloveno di HRC è caduto e ha poi chiuso in 2ª posizione. I due si sono affrontati anche in Gara 2: nonostante il holeshot di Gajser, Herlings lo ha superato nell'arco del primo giro non mollando più la testa. 60 punti per il fenomeno di KTM, mentre Gajser allunga in campionato: ora Herlings può cominciare a credere nella rimonta, visti i 51 punti che lo separano dalla vetta.

Quanta fatica per Jorge Prado: Bonacorsi e Guadagnini in top 10

Così come successo Domenica scorsa, Calvin Vlaanderen chiude il podio della classe MXGP. L'olandese di Yamaha sta tenendo alto il nome dell'azienda in un anno decisamente sfortunato per il costruttore di Iwata. Vlaanderen si conferma chiaramente la terza forza in questa trasferta asiatica: sorpasso di carattere su Jorge Prado nelle fasi finali di Gara 1 e un passo convincente in Gara 2 che gli ha permesso di portare a termine il weekend con due terzi posti.

Parlando di Jorge Prado, il campione del Mondo in carica chiude un weekend che può rivelarsi disastroso nell'economia del campionato. Il galiziano di GASGAS soffre in Indonesia, lì dove aveva vinto solo una settimana fa. A Lombok gli mancano le partenze, ma non solo: Prado è l'ombra di sé stesso, viene beffato da Vlaanderen in Gara 1 mentre nella seconda manche è addirittura sceso al 9° posto nel corso del primo giro. La rimonta è stata faticosa, con la tabella #1 che ha superato a fatica Jeremy Seewer (6° di giornata, ndr) per la 5ª posizione parziale. Valentin Guillod chiude 4° in Gara 2 e si guadagna una grande top 5 nel MXGP di Lombok, con Glenn Coldenhoff e Kevin Horgmo rispettivamente 7° e 8°. La regolarità premia Andrea Bonacorsi, che chiude 9° di giornata con due manche chiuse in 10ª piazza. Mattia Guadagnini è 10° nella generale dopo un buon 8° posto di Gara 1. Purtroppo, la caduta al primo giro di Gara 2 ha privato il veneto di un risultato potenzialmente migliore.

MXGP | I risultati di Lombok

Credits: MXGP Website

MX2 | Lucas Coenen tiene aperte le speranze iridate

Non c'era altro risultato possibile per Lucas Coenen: serviva un weekend dominante a Lombok per mantenere le speranze iridate MX2 dopo la doppietta di Kay de Wolf la scorsa settimana. Non serve ripeterlo all'esplosivo belga di Husqvarna, che sull'isola indonesiana ha dominato le due manche domenicali. In entrambe le gare la tabella #96 ha preso la testa alla fine del primo passaggio nei confronti di Simon Längenfelder (autore di due holeshot, ndr), non guardandosi più indietro e portando così a casa il quarto Gran Premio di carriera. Oltre al successo, Coenen torna anche a sperare in chiave iridata: ora sono 49 le lunghezze che lo separano da de Wolf. Con 60 punti in palio ogni fine settimana, la rimonta è possibile.

Credits: Husqvarna Media

Dietro succede il finimondo: Haarup e Längenfelder a podio

Se la vittoria di Lucas Coenen non è mai stata in dubbio, ci ha pensato la lotta per il podio a tenere gli appassionati attaccati allo schermo fino alla fine. Nella prima frazione Simon Längenfelder ha avuto la meglio di Kay de Wolf per la piazza d'onore in un duello negli ultimi passaggi. La storia si è ripetuta anche in Gara 2, con i due litiganti che sono stati prontamente infilati dalla Triumph di Mikkel Haarup. Il danese, 4° in Gara 1, si è mangiato entrambi gli avversari, involandosi in quella che sembrava una comoda 2ª piazza di manche.

La tabella #11 ha dovuto però fare i conti con uno scatenato Andrea Adamo: dopo le due cadute di Gara 1, l'iridato 2023 è stato protagonista di uno scontro fratricida con Liam Everts (6° nella generale, ndr) nel quale entrambi sono finiti a terra. Una volta in sella, il siciliano ha recuperato tutta la concorrenza, infilando Haarup negli ultimi minuti disponibili: il sogno sembrava finito per il danese, che è stato graziato dalla caduta alla penultima curva di Längenfelder. Haarup porta la Triumph ancora una volta sul podio, mentre il tedesco di GASGAS è 3° davanti ad Adamo di un solo punto. De Wolf si deve accontentare del 5° posto di giornata dopo la brutta caduta che lo ha costretto alla 6ª piazza di manche.

MX2 | I risultati di Lombok

Credits: MXGP Website

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | Italia: Tim Gajser vince con lo spavento, disastro per Prado