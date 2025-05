Formula Regional | Spa: Slater e Deligny protagonisti, De Palo diventa leader

La Formula Regional continua con il secondo appuntamento in Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo un weekend segnato da qualifiche difficili, l'inglese Freddie Slater ha conquistato gara 1, mentre il francese Enzo Deligny ha vinto gara 2. L'italiano Matteo De Palo, invece, diventa leader del campionato.

Gara 1: Slater vince da una pole senza qualifiche

Le qualifiche del sabato sono state interrotte e poi cancellate poco dopo l'inizio a causa di un incidente del kuwaitiano Saqer Al Maosherji (Akcel GP): gli stewards hanno quindi deciso di stabilire la griglia di partenza per gara 1 con i tempi registrati durante i Collective Test del venerdì. In pole position si è così trovato l'inglese Freddie Slater della Prema.

In gara 1 è proprio Slater a vincere, seguito dall'italiano Matteo De Palo (Trident) e il francese Enzo Deligny (R-ace GP). Il podio rappresenta la prima vittoria stagionale per l'inglese e il team Prema, dopo una lunga lotta con Deligny. Nel primo giro l'uscita sulla ghiaia del francese Macéo Capietto (CL Motorsport) ha portato alla Safety Car, con Deligny che è riuscito a conquistare momentaneamente la leadership, finendo poi per essere ripassato da Slater subito dopo. Verso la fine della gara, quando il secondo posto sembrava ormai conquistato dal francese, De Palo l'ha superato approfittando di un duello tra i due piloti davanti. Chiude quarto, invece, il francese Evan Giltaire (ART Grand Prix), che ha passato tutta la gara a cercare di difendersi dal giapponese Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing).

Nel pomeriggio del sabato è il pilota romano della Trident a diventare leader del campionato con 58 punti, contro i 55 del rivale Giltaire.

Credits: @formularegionaleubyalpine

Gara 2: Deligny vince e conquista il secondo podio su due

Altre qualifiche complicate la domenica: solo il gruppo A ha completato i giri, con la prima pole position per l'emiratino Rashid Al Dhaheri (Prema).

La seconda gara ha visto il francese Enzo Deligny vincere, seguito dal giapponese Hiyu Yamakoshi e il francese Taito Kato (ART Grand Prix). La corsa si è aperta subito con un contatto tra la francese Doriane Pin (Prema), Freddie Slater (Prema) e il russo Michael Belov (CL Motorsport), che ha portato al ritiro di tutti e tre i piloti e all'ingresso della Safety Car, con Enzo Deligny che nel frattempo si era portato in testa. Alla ripartenza si è accesa la lotta per la leadership tra Deligny e Al Dhaheri, che è riuscito inizialmente a superarlo di nuovo. Una seconda Safety Car è poi entrata in pista dopo il ritiro del francese Edouard Borgna (G4 Racing), coinvolto in un contatto. Al nuovo restart Deligny è tornato al comando, mentre Al Dhaheri è scivolato fino alla 12esima posizione per un altro contatto. Nel minuto finale Kato ha consolidato il suo terzo posto sul podio superando il giapponese Jin Nakamura (R-ace GP). L'italiano De Palo chiude settimo, mentre la sua nemesi Giltaire 13esimo.

L'italiano della Trident chiude ora il fine settimana di Spa al comando della classifica piloti. Il prossimo appuntamento della Formula Regional europea sarà l'Olanda con il circuito di Zandvoort dal 6 all'8 giugno 2025.

Lara Amerio