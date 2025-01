FRMEC | Al via a Yas Marina la stagione 2025: Ugochukwu tra i protagonisti

Anche quest'anno prenderà il via la Formula Regional Middle East, il campionato invernale dedicato alle vetture Tatuus in cui i piloti impegnati quest'anno a tempo pieno tra Formula Regional europea e Formula 3 potranno allenarsi in vista della stagione principale.

La serie

Il campionato, organizzato da Top Speed, è giunto alla sua terza edizione, ottava se si considerano anche quelle corse con il nome di F3 Asia. Tra i passati vincitori sono da annoverare Zhou Guanyu nel 2021, Arthur Leclerc nel 2022, Andrea Kimi Antonelli nel 2023 e l'ultimo, Tuuka Taponen, nel 2024. Verranno usate monoposto Tatuus con motore Alfa Romeo preparato da Autotecnica da 270 hp e gomme Giti.

Per quanto riguarda il calendario, saranno cinque le tappe, tra Emirati Arabi e Qatar. Si correrà infatti come di consueto sui circuiti di di Abu Dhabi e di Dubai, mentre l'ultimo round vedrà il debutto di Lusail per le vetture di Formula Regional.

17-19 gennaio: Abu Dhabi

21-23 gennaio: Abu Dhabi (martedì - giovedì)

7-9 febbraio: Dubai

14-16 febbraio: Abu Dhabi

25-27 febbraio: Lusail (mercoledì - venerdì)

Il terzo e il quarto round saranno in concomitanza con l'Asian Le Mans Series. Tutti i weekend saranno composti da tre gare: le griglie di partenza di gara 1 e gara 3 saranno stabilite in base alle due sessioni di qualifiche, mentre gara 2 vedrà l'inversione dei primi 10 classificati di gara 1.

I protagonisti della Formula Regional Middle East

Anche quest'anno ci saranno moltissimi iscritti, con 26 piloti presenti al primo round, anche se molti non parteciperanno a tutto il campionato per non perdere lo status di rookie. Due italiani finora: Giovanni Maschio, con Pinnacle, e Brando Badoer, che in attesa di debuttare in F3 correrà con PHM. Correrà anche il futuro compagno di squadra in Prema di Badoer, Ugo Ugochukwu, impegnato con R-Ace GP, la stessa squadra con cui ha vinto il GP di Macao. Il team francese sarà da tenere d'occhio, perché schiererà anche Enzo Deligny, il campione della Euro 4 Akshay Bohra e il nipponico Jin Nakamura.

Bene anche la ART, che porta Kanato Le, Evan Giltaire e il campione della F4 francese 2024 Taito Kato, mentre da segnalare anche Sainteloc, con Theophile Nael e Yaroslav Veselaho. Infine, anche quest'anno Prema correrà con il supporto del team indiano Mumbai Falcons: correranno per la compagine veneta Freddie Slater, mattatore della F4 nel 2024 e probabile favorito al titolo, Rashid Al Dhaheri, Jack Beeton e Reza Seewooruthon.

La entry list del round 1

Orari del round di Yas Marina

Gara 1 si disputerà sabato alle 18.40, mentre gara 2 e gara 3 saranno domenica, rispettivamente alle 14.50 e alle 17.40.

Alfredo Cirelli