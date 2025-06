CISP | A Vallelunga la Wolf Academy punta in alto: Bianco e i giovani talenti sfidano i veterani

Dopo un debutto stagionale scoppiettante a Misano, il Campionato Italiano Sport Prototipi 2025 è pronto a tornare protagonista con il secondo appuntamento in calendario, in programma nel weekend del 6-8 Giugno all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Il tracciato romano, tecnico e selettivo, ospiterà 15 piloti pronti a darsi battaglia al volante delle performanti Wolf GB08 Raiden, con la presenza dei giovanissimi piloti della Wolf Academy ma anche di graditi ritorni, come quello di Emanuele Romani, che sulla pista di casa proverà a inserirsi nel gruppo di testa.

Bianco in testa al campionato dopo il dominio a Misano

I riflettori sono puntati su Simone Bianco, il 17enne brianzolo che ha dominato la scena nel primo round disputato in Romagna. Con la Wolf GB08 Raiden del team Avelon, Bianco ha conquistato pole, doppia vittoria e giro veloce, impressionando tutti per maturità e velocità. In particolare in Gara 2 è stato protagonista di una splendida rimonta dalla quarta fila, approfittando dell'inversione delle prime otto posizioni sulla griglia – che, da quest’anno, avviene in base all’ordine d’arrivo della prima gara e non più sulla base dei tempi delle qualifiche.

Wolf Academy: talento e concretezza

Alle spalle di Bianco, si fanno largo altri giovanissimi della Wolf Academy, il progetto firmato Wolf Racing Cars che sta già raccogliendo i suoi frutti. Giacomo Maman, anche lui con Avelon, è secondo in classifica generale dopo un esordio solido a Misano, coronato da un secondo posto in Gara 2. Bene anche Alberto Fulgori Jr, classe 2009, il più giovane del lotto, subito secondo in Gara 1 al debutto assoluto.

Spiccano inoltre le prestazioni del rumeno Victor Ionescu (Avelon), autore del giro più veloce in Gara 2 e capace di salire sul podio nonostante una partenza dai box nella prima manche, e dello svizzero Christian Canonica, sempre in crescita. Tra i teenager anche Luca Esposito, altro volto emergente nel gruppo dei piloti Bad Wolves.

La pattuglia degli Under 25

Il gruppo dei giovani non finisce qui: con i colori V-Action sarà in pista Luigi Vittorio Maselli, mentre Riccardo Tarsi (Bad Wolves) torna su una pista dove nel 2024 chiuse ai piedi del podio. Con Emotion Motorsport, invece, prosegue la stagione di Luca Verdi, 20enne bergamasco e vice-campione del TCR Italy DSG, ora deciso a dire la sua anche tra i prototipi.

I big non mollano: Uboldi e Magliona a caccia della vetta

La sfida generazionale resta uno dei tratti distintivi del campionato. I veterani non hanno alcuna intenzione di lasciare strada libera: su tutti Davide Uboldi, campione in carica, è terzo in classifica generale dopo il podio in Gara 1 a Misano. Con lui in lotta anche Omar Magliona, riferimento assoluto nelle corse in salita e pronto a rilanciare la sfida con la Wolf targata Bad Wolves, ed Emanuele romani, pilota romano classe 1977 al proprio rientro con V-Action.

Programma del weekend a Vallelunga

L’azione in pista inizierà Venerdì 6 giugno con una sessione collettiva di test (ore 9:00-13:00), seguita dalle prove libere (ore 16:35-17:00 e 18:25-18:50). Le qualifiche ufficiali si terranno sabato 7 giugno dalle 11:15 alle 11:40, mentre Gara 1 scatterà alle ore 15:00, in diretta su ACI Sport TV e sui canali social del campionato. Gara 2 è in programma Domenica 8 giugno alle 14:30 (diretta social e differita TV alle 17:45 su ACI Sport TV).

Sei appuntamenti, un solo obiettivo

Con la tappa di Vallelunga il Campionato Italiano Sport Prototipi entra nel vivo: dopo Misano e la pista capitolina, il calendario proseguirà con Monza, Mugello e Imola, prima del gran finale, ancora una volta a Misano (10-12 Ottobre). Il format resta quello collaudato, con due gare da 25 minuti + 1 giro e il supporto tecnico di Hankook per la fornitura degli pneumatici.