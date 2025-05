Indycar | Sonsio GP: Alex Palou conquista la pole position

Alex Palou conquista la pole position a Indianapolis e partirà davanti a tutti per il Sonsio GP, di fianco a lui in prima fila Graham Rahal. Apre la seconda fila, invece, il rookie Louis Foster .

Seconda pole position per Alex Palou

Sul tracciato stradale dell'Indianapolis Motor Speedway, è Alex Palou a conquistare la pole position del quinto appuntamento stagionale di Indycar. Lo spagnolo del team Chip Ganassi Racing nella giornata soleggiata di Indianapolis, grazie all'ultimo giro lanciato, partirà per la seconda volta, in questa stagione, davanti a tutti. Il leader del mondiale è stato protagonista di una sessione perfetta, nella quale è apparso sin da subito il più veloce. Nella giornata di domani Alex Palou cercherà la quarta vittoria della stagione 2025, per ampliare il suo vantaggio nella classifica mondiale.

Al fianco dello spagnolo, per completare la prima fila del Sonsio GP, partirà Graham Rahal che con un ottimo ultimo giro lanciato si è messo al comando del gruppo degli inseguitori. Aprirà la seconda fila, il rookie, Louis Foster. Il pilota del team Rahal Letterman Lanigan si è dimostrato da subito competitivo e per la gara di domani ha l'opportunità di portare a casa un ottimo risultato partendo dalla terza posizione. Partirà di fianco a lui, in quarta posizione Scott McLaughlin.

Pato O'Ward manca l'accesso al Fast Six, delusione per Scott Dixon

Non sono riusciti ad entrare nella Fast 12 i piloti Prema. Robert Shwartzam scatterà domani dall'ultima casella in girglia, mentre il compagno di squadra, Callum Ilott partirà dalla ventitreesima posizione. Delusione anche il team Arrow McLaren, Pato O'Ward, ha mancato l'accesso per il Fast Six chiudendo in ottava posizione non lontano dai primi sei. Sono rimasti esclusi nel primo turno, invece, Nolan Siegel e Christian Lundgaard. Il pilota danese del team Arrow McLaren, secondo nella classifica mondiale, non ha trovato il ritmo per entrare nel Fast 12 e partirà quattordicesimo, diciottesima posizione in girglia, invece, per Siegel. Delusione anche per Scott Dixon che non è riuscito a passare il taglio del primo turno di qualifiche. Il prossimo appuntamento con l'Indycar è per la giornata di sabato alle ore 22:30.

Indycar | Sonsio GP: i risultati delle qualifiche

Credits: Indycar

Giulia Pea